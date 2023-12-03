طرح ۵ بندی سفارت چین در تهران برای حل «مساله فلسطین»

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت چین در ایران در بحبوحه تشدید جنگ در نوار غزه و حملات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی و کشتار غیرنظامیان در این باریکه، از طرح ۵ بندی پکن برای پایان بخشیدن به این جنگ و بحران انسانی در نوار غزه رونمایی کرد.

در گزارش وضعیتی که سفارت چین تدوین کرده، آمده است:

جنگ جاری بین فلسطینیان و اسرائیل قربانیان غیرنظامی سنگینی برجای گذاشته، فاجعه انسانی به بار آورده و نگرانی عمیق جامعه بین‌الملل را در پی داشته است. شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین موضع اصولی پکن درباره شرایط کنونی بین فلسطینیان و اسرائیل را در چندین موقعیت بیان کرده است. وی بر لزوم آتش‌بس فوری و پایان جنگ، حصول اطمینان از امنیت و جریان بی‌وقفه کریدورهای بشردوستانه و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید کرده است.

وی بر این مساله تاکید کرده است که راهکار اساسی برای برون‌رفت از این شرایط، در گرو راه‌حل دو کشوری، ایجاد اجماع بین‌المللی برای صلح و همکاری در راستای یک توافق جامع، عادلانه و پایدار درباره مساله فلسطین در سریع‌ترین زمان است.

مطابق منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد و در نتیجه می‌بایست در مساله فلسطین، نقشی فعال و سازنده ایفا کند. در این رابطه، چین پیشنهادهای ذیل را مطرح می‌کند:

۱. اجرای یک آتش‌بس جامع و پایان بخشیدن به جنگ

طرفین جنگ می‌بایست به معنای واقعی قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا کرده و بلافاصله آتش‌بسی بشردوستانه، باثبات و مداوم را برقرار کنند. شورای امنیت براساس قطعنامه ۲۷۱۲ ملزم است که در پاسخ به درخواست‌های جامعه بین‌الملل، صراحتاً خواستار آتش‌بس همه‌جانبه و پایان جنگ شده، در راستای تنش‌زدایی اقدام کرده و در اسرع وقت، اوضاع را آرام کند.

۲. محافظت موثر از غیرنظامیان

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل صراحتاً از تمام طرفین خواسته است تا براساس مقررات بشردوستانه بین‌المللی به ویژه در حوزه محافظت از غیرنظامیان، به تعهدات‌شان پایبند باشند. توقف هرگونه حملات خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان و نقض مقررات بشردوستانه بین‌المللی و ممانعت از حمله به تاسیسات غیرنظامی، ضرورت دارد. شورای امنیت همچنین باید پیامی روشن مبنی بر مخالفت با کوچاندن اجباری غیرنظامیان فلسطینی مخابره و از جابه‌جای غیرنظامیان جلوگیری و درخواست فوری آزادی تمام غیرنظامیان و گروگان‌های اسیر را مطرح کند.

۳. حصول اطمینان از کمک‌های بشردوستانه

هیچکدام از طرفین درگیر به استناد مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نباید مانع دسترسی غیرنظامیان غزه به کمک‌ها و خدمات حیاتی شده، کریدورهای بشردوستانه در غزه را به منظور دسترسی سریع، امن، مداوم و پایدار به کمک‌های بشردوستانه برپا و از بروز فاجعه انسانی به مراتب وخیم‌تر جلوگیری کنند. شورای امنیت ملزم است تا جامعه بین‌الملل را نسبت به تقویت و افزایش کمک‌های بشردوستانه، بهبود بحران انسانی موجود و حمایت از نقش سازمان ملل و همچنین آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) در حوزه کمک‌های بشردوستانه، ترغیب و جامعه بین‌الملل را برای حمایت از بازسازی غزه پس از جنگ مهیا کند.

۴. تقویت میانجی‌گری دیپلماتیک

شورای امنیت می‌بایست مطابق منشور سازمان ملل مبنی بر درخواست از طرفین جنگ جهت خویشتن‌داری و ممانعت از گسترش جنگ و حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه، در راستای تسهیل صلح از اهرم خود استفاده کند. شورای امنیت باید نقش کشورها و سازمان‌های منطقه را ارج نهاده، از تلاش‌های حسنه دبیرکل و دبیرخانه سازمان ملل حمایت و کشورهای صاحب نفوذ بر طرفین جنگ را نسبت به اتخاذ موضعی عینی و منصفانه ترغیب کند تا از این طریق، به طور مشترک در راستای تنش‌زدایی گام بردارند.

۵. تلاش در راستای توافق سیاسی

مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و اجماع بین‌المللی، حل و فصل بنیادی مساله فلسطین در گرو اجرای راه‌حل دو کشوری، احیای حقوق ملی مشروع فلسطین و ایجاد کشور مستقل فلسطین با استقلال کامل مبتنی بر مرزهای ۱۹۶۷ و بیت‌المقدس شرقی به عنوان پایتخت آن است.

شورای امنیت می‌بایست به احیای راه‌حل دو کشوری کمک کند. همچنین، سازمان ملل باید در اسرع وقت نسبت به برگزاری یک کنفرانس فراگیرتر، معتبرتر و موثرتر در حوزه صلح بین‌الملل اقدام کند تا از این طریق جدول زمان‌بندی و نقشه‌راهی ملموس برای پیاده‌سازی راه‌حل دو کشوری تدوین و رسیدن به راه‌حلی جامع، عادلانه و پایدار در مساله فلسطین تسهیل شود. هرگونه توافق درباره آینده غزه باید با احترام به اراده و تصمیم مستقل مردم فلسطین صورت گرفته و نباید به آنها تحمیل شود.