دورریز ۲۰۰ هزار تن سرشاخه باغی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین برزگر صبح یکشنبه در همایش استانی روز جهانی خاک، اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری جز پنج استان برتر در حوزه بهرهبرداری و توسعه پایدار توزیع منابع بوده است.
وی افزود: حفظ کاربری اراضی کشاورزی اولین موضوعی است که تاکید بسیاری روی آن وجود دارد، هر ساله شاهد توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز در باغات و اراضی کشاورزی هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ساخت و سازهای خارج از تصمیمات کارشناسی سند آمایشی منجر به این میشود که پایداری منابع را از دست بدهیم.
برزگر عنوان کرد: تعداد آرای قطعی صادر شده در حوزه حفظ کاربری در چهارمحال و بختیاری کمتر از انگشتان دست است، این یعنی مردم استان خود ساخت و سازهای مجاز را کاهش دادند نه اینکه جهاد کشاورزی برخوردها را افزایش داده باشد.
وی خاطرنشان کرد: تعداد گزارشها و شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری، امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در توسعه زیرساختهای حوزه آب و خاک اقدامات خوبی انجام شده و امسال یکی از طلاییترین سالهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آبخیزداری بود، همچنین در زمینه توسعه سامانههای نوین آبیاری و تحت فشار با وجود همه کمبودها، اقدامات مؤثری انجام شد.
برزگر بیان کرد: مشارکت بخش خصوص در حوزه توسعه سامانههای نوین آبیاری در چهارمحال و بختیاری بسیار مناسب بود و سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه بیش از مصوبات دولتی بود.
وی تاکید کرد: تولید غذا با توسعه پایدار مفهوم پیدا میکند آن هم در شرایطی که با رشد جمعیت مواجه هستیم، به ازای هر نفر در شهر ۰.۸ تا یک کیلوگرم ضایعات و پسماند تولید میشود و هدفگذاری در سال آینده باید کنترل این ضایعات باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در این استان نزدیک به ۲۰۰ هزار تن فقط ضایعات سرشاخههای باغی است که سالانه دور ریخته میشود.
برزگر افزود: حفاظت ماده عالی خاک در کشور یک ضرورت است، از همین رو در سالی که گذشت، ۲۷ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در چهارمحال و بختیاری به ۴۷ هزار هکتار توسعه پیدا کرد.
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