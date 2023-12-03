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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۴

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛

دورریز ۲۰۰ هزار تن سرشاخه باغی در چهارمحال و بختیاری

دورریز ۲۰۰ هزار تن سرشاخه باغی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در این استان نزدیک به ۲۰۰ هزار تن فقط ضایعات سرشاخه‌های باغی است که سالانه دور ریخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین برزگر صبح یکشنبه در همایش استانی روز جهانی خاک، اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری جز پنج استان برتر در حوزه بهره‌برداری و توسعه پایدار توزیع منابع بوده است.

وی افزود: حفظ کاربری اراضی کشاورزی اولین موضوعی است که تاکید بسیاری روی آن وجود دارد، هر ساله شاهد توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز در باغات و اراضی کشاورزی هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ساخت و سازهای خارج از تصمیمات کارشناسی سند آمایشی منجر به این می‌شود که پایداری منابع را از دست بدهیم.

برزگر عنوان کرد: تعداد آرای قطعی صادر شده در حوزه حفظ کاربری در چهارمحال و بختیاری کمتر از انگشتان دست است، این یعنی مردم استان خود ساخت و سازهای مجاز را کاهش دادند نه اینکه جهاد کشاورزی برخوردها را افزایش داده باشد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد گزارش‌ها و شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری، امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در توسعه زیرساخت‌های حوزه آب و خاک اقدامات خوبی انجام شده و امسال یکی از طلایی‌ترین سال‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آبخیزداری بود، همچنین در زمینه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و تحت فشار با وجود همه کمبودها، اقدامات مؤثری انجام شد.

برزگر بیان کرد: مشارکت بخش خصوص در حوزه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در چهارمحال و بختیاری بسیار مناسب بود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه بیش از مصوبات دولتی بود.

وی تاکید کرد: تولید غذا با توسعه پایدار مفهوم پیدا می‌کند آن هم در شرایطی که با رشد جمعیت مواجه هستیم، به ازای هر نفر در شهر ۰.۸ تا یک کیلوگرم ضایعات و پسماند تولید می‌شود و هدف‌گذاری در سال آینده باید کنترل این ضایعات باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در این استان نزدیک به ۲۰۰ هزار تن فقط ضایعات سرشاخه‌های باغی است که سالانه دور ریخته می‌شود.

برزگر افزود: حفاظت ماده عالی خاک در کشور یک ضرورت است، از همین رو در سالی که گذشت، ۲۷ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در چهارمحال و بختیاری به ۴۷ هزار هکتار توسعه پیدا کرد.

کد مطلب 5956264

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