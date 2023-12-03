به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، یک شرکت دانش‌بنیان فعال در زمینه ساخت تجهیزات پیشرفته (Hi-tech) محصولات خود را در داخل و خارج از کشور به مراکز مختلف علمی، تحقیقاتی و صنعتی ارائه می کند و از جمله محصولات این شرکت که در نمایشگاه ایران ساخت فروش قابل توجهی داشته‌است، دستگاه های اسپکترومتر نوری با بازه های طول موجی مختلف، انواع اسپکتروفوتومتر صنعتی و تحقیقاتی، آنالیزر آنلاین COD، لامپ دوتریم هالوژن و تجهیزات انواع اسپکتروفوتومتر پروتابل است.

محمدجواد کارگر، مدیرعامل شرکت بلورآزمای سنجش نور گفت: اسپکتروفتومتری روشی است که برای تعیین میزان جذب نور یک نمونه و در نتیجه، تعیین برخی مشخصات ساختاری و مولکولی آن و همچنین کیفیت کلی آنها، در زمینه‌ های مختلف، از جمله بخش‌ های غذا و دارو، آب و فاضلاب، صنایع نفتی و … استفاده می‌شود. براین اساس، اسپکتروفتومتر (طیف سنج نوری)، دستگاهی است که امکان مطالعه و بررسی نحوه برهمکنش ماده با تابش الکترومغناطیسی را فراهم می‌کند و بسته به محدوده طول موجی که اندازه گیری انجام می شود، انواع مختلفی از آنها موجود هستند.

وی با اشاره به اسپکتروفتومتر پرتابل یا قابل حمل، گفت: علاوه بر انواع اسپکتروفوتومترهای رومیزی سینگل بیم و دابل بیم تمام خودکار با بازه طول موجی ۱۸۵ تا ۱۲۰۰ نانومتر، دستگاه اسپکتروفوتومتر پرتابل امکان نمونه گیری و انجام آنالیز در محل نمونه را فراهم می کند و ابزاری ارزشمند برای ثبت داده های طیفی مواد مختلف در آزمایشگاه یا در محل فرایند است.

کارگر در خصوص مشخصات کلی دستگاه مذکور عنوان کرد: اسپکتروفتومتر پرتابل ONYX یک سیستم اسکن سریع برای اندازه گیری نمونه های آب یا پساب و محیط های مختلف ارائه می دهد. همچنین این اسپکتروفتومتر پرتابل ویژه می‌تواند برای تمام تست‌های تحلیلی که به طول موج بین ۳۸۰ تا ۸۰۰ نانومتر نیاز دارند، استفاده شود و فضای کاری اسپکتروفتومتر پرتابل ONYX برای اندازه گیری عدد جذب نمونه های ناشناخته استفاده می شود، قابل حمل است و دارای باتری قابل شارژ است.

به گفته وی، اسپکتروفتومتر پرتابل ONYX به دلیل سهولت استفاده و صفحه نمایش متصل به دستگاه که می تواند بازخورد فوری ارائه دهد، برای کارهای کنترل کیفیت بسیار مناسب هستند و در حالی که دارای تمام ویژگی های اسپکتروفتومترهای رومیزی است، با فناوری تشخیص پارامترهای کلیدی از جمله COD، BOD، نیتریت، نیترات عمل می کند.

این فعال دانش بنیان خاطرنشان کرد: شرکت ما به تازگی دستگاه آنالایزر آنلاین مانیتورینگ COD تولیدی خود را به بازار عرضه کرده که برای اندازه گیری آنلاین COD در سطوح مختلف نمونه های آب و پساب طراحی شده است.

کارگر با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده زیست ‌محیطی ناشی از آب و پساب‌، افزایش قابل توجه میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) است و اندازه‌ گیری مقدار آن می ‌تواند به درک بهتری از آلودگی آب‌ ها و محیط زیست کمک کند، افزود: COD یا «میزان اکسیژن‌خواهی شیمیایی» در محیط زیست و به ویژه بهره‌ برداری از منابع آب به عنوان یک شاخص مهم برای اندازه‌ گیری میزان آلاینده‌ های آلی و شیمیایی در پساب ‌ها مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

به گفته او، COD، نمایانگر مقدار اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه و تفسیر آلاینده‌ های شیمیایی و مواد آلی موجود در پساب است. این معیار نشان می‌دهد که در فرآیند تجزیه این آلاینده‌ ها توسط میکروارگانیزم‌های موجود در آب، چه مقدار اکسیژن مصرف شده است و با کنترل و مانیتورینگ COD، می‌توان به بهبود فرآیندهای تصفیه پساب، حفاظت از منابع آبی و کاهش اثرات زیان‌ آور بر محیط زیست را کمک کرد.

وی در خصوص تجربه حضور شرکت در نمایشگاه ایران ساخت گفت: ما از سری پنجم نمایشگاه در آن شرکت کرده‌ایم و طی این سال‌ها مبلغی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان فروش را در نمایشگاه ایران‌ساخت تجربه کرده‌ایم.

یازدهمین نمایشگاه، تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت ۱۲ تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲ در ۱۴ بخش موضوعی اعم از نفت و پتروشیمی، الکترونیک و نرم‌افزار و شبیه سازها، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی و متالورژی، کشاورزی و محیط‌زیست، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، مواد آزمایشگاهی، مهندسی پزشکی و زیست مواد، خدمات سکوبندی، خدمات کالیبراسیون و تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی مدار به منظور عرضه محصولات و خدمات فناورانه ساخت داخل برگزار می‌شود.