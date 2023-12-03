دریافت 17 MB
کد مطلب 5956274
  1. فیلم
  2. بین الملل
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴

گزارش زنده یک خبرنگار از لحظه بمباران خانه‌اش در خان یونس

گزارش زنده یک خبرنگار از لحظه بمباران خانه‌اش در خان یونس

گزارش خبرنگار از لحظه بمباران خانه‌اش در خان یونس توسط ارتش رژیم صهیونیستی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید