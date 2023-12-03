دریافت 17 MB کد مطلب 5956274 https://mehrnews.com/x33DLD ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴ کد مطلب 5956274 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴ گزارش زنده یک خبرنگار از لحظه بمباران خانهاش در خان یونس گزارش خبرنگار از لحظه بمباران خانهاش در خان یونس توسط ارتش رژیم صهیونیستی را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تشدید اختلافات بین سردمداران رژیم صهیونیستی ادعای آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره حمله هکری از سوی ایران دانشجوی ممتاز فلسطینی که در ۱۹ سالگی اسیر شد قطار بایکوت رژیم صهیونیستی به ایستگاه ایتالیا رسید برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی غزه جنگ غزه نوار غزه فلسطین مقاومت فلسطین
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