۳ داور جشنواره تلویزیونی مستند معرفی شدند/ کاشان میزبان جشنواره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، داوران بخش «مجموعه مستند» هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند و آثار راه‌یافته به بخش مسابقه این جشنواره اعلام شدند.

سعید رشتیان، جواد قارایی و مهدی بخشی‌مقدم، داوران بخش «مجموعه مستند» هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند هستند که آثار راه یافته به مسابقه را داوری خواهند کرد.

بر این اساس، از میان ۵۰ مجموعه مستند ارسال شده به دبیرخانه، ۱۵ مجموعه مستند به بخش مسابقه هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند راه یافتند که اسامی آنها بدین شرح است:

«عملیات پلنگ» به تهیه‌کنندگی فتح اله امیری

«موزه‌های یزد (فصل دوم)» به تهیه‌کنندگی محسن عباسی سرچشمه

«قهرمانان معمولی» به تهیه‌کنندگی مجتبی حیدری

«این یک اعتراض است» به تهیه‌کنندگی مهدی محمودی

«اینجا سفارت نیست» به تهیه‌کنندگی محمد حشمتی‌منش

«بر سینمای ایران چه گذشت» به تهیه‌کنندگی شهرام میراب اقدام

«به وقت باران» به تهیه‌کنندگی سالار شفق و امیر محمد خوارزمی

«پشت صحنه» به تهیه‌کنندگی حسین الهام

«تارکد» به تهیه‌کنندگی محمد صالح نیکنام

«جاسوسان صنعتی» به تهیه‌کنندگی مجتبی میناوند

«حیات وحش شمال شرق ایران» به تهیه‌کنندگی امیررضا چهارراهی

«خانه‌های نورانی» به تهیه‌کنندگی محمد امین نوروزی

«داستان تحریم» به تهیه‌کنندگی احمد کشاورز

«دست‌ها و نشان‌ها» به تهیه‌کنندگی ایرج کیانیان و علی صیدی

«سرزمین آب‌ها» به تهیه‌کنندگی مرتضی نصرالهی

بر اساس این گزارش، برگزیده نهایی این بخش در اختتامیه هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند معرفی شده و از آن‌ها قدردانی می‌شود.

هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند در بخش‌های «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند» و «مستندنگاری»، به‌دبیری یاسر فریادرس، برگزار می‌شود. زمان برگزاری اختتامیه این جشنواره به زودی اعلام خواهد شد.

برگزاری جشنواره در کاشان

هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند در کاشان برگزار می‌شود.

هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند به همت شبکه مستند سیما و با مشارکت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، ۱۷ آذر در شهر کاشان برگزار خواهد شد.

از ۶۰۰ اثر ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره، ۶۹ اثر به بخش مسابقه راه پیدا کردند که از این تعداد ۱۹ مستند بلند، ۲۳ مستند نیمه‌بلند و ۲۷ مستند کوتاه هستند. این مستندها در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، ورزشی، حیات وحش، مقاومت، مذهبی و زندگینامه‌ای تولید شده‌اند. حضور مستندسازان جوان از دیگر ویژگی‌های این جشنواره است.