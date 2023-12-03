به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اولین رویداد توسعه و تبادل فناوری در صنعت اسباب بازی به همت ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم و همکاری مرکز ملی صنایع خلاق وزارت صمت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای نظارت بر اسباب بازی، انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و مجمع فعالان اسباب بازی امروز ۱۲ آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

مسعود حسنلو، دبیر ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در این رویداد گفت: قصه یکی از ابزارهای هویت سازی است و بچه ها قصه ها را بازی می کنند. از این رو، می توان از صنعت اسباب بازی به عنوان ابزاری هویتی یاد کرد.

وی ادامه داد: رویداد توسعه تبادل در صنعت اسباب بازی، فرصت مغتنمی برای جمع شدن اهالی صنعت اسباب بازی و شرکت های دانش بنیان و خلاق است تا ضمن این تعامل و هم افزایی هم نیازهای فناورانه این صنعت احصا و طرح شود و هم شرکت های دانش بنیان متناسب با این نیازها به ارائه راه حل های فناورانه بپردازند تا در نهایت توسعه این اکوسیستم را شاهد باشیم.

حسنلو، این رویداد را شروع یک جریان مهم برشمرد و تاکید کرد: در این رویداد ۷۳ شرکت دانش بنیان و ۹۳ تولید کننده اسباب بازی حضور خواهند داشت و ۲۴ نیاز فناورانه در ۵ حوزه مختلف احصا شده است.

در ادامه این رویداد با الکساندر پارافینیکوف، دبیر نمایشگاه اسباب بازی روسیه (کیدز راشا) نیز تماسی تصویری برقرار شد و وی از شرکت های دانش بنیان و خلاق ایرانی برای شرکت در این نمایشگاه دعوت کرد.

در بخش بعدی این رویداد، از نیازهای پیشران صنعت اسباب بازی، کتاب ارتقای تاب آوری صنعت اسباب بازی و سند راهبردی صنایع اسباب بازی، بازی و سرگرمی رونمایی شد.

در این مراسم همچنین از کلان پروژه‌های پیشران طراحی و تولید کیت های سخنگو لایتنینگ در مقیاس بالا و اقتصادی، طراحی و تولید بوردهای الکترونیک موتوری، طراحی و تولید گیربکس های اقتصادی صنعت اسباب بازی، طراحی و پیاده سازی پلتفرم ماژولار AR و VR متناسب با صنعت اسباب بازی و طراحی سرویس اشتراک گذاری ظرفیت های تولیدکنندگان صنعت اسباب بازی رونمایی شد.