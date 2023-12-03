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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

با حضور معاون علمی رییس جمهور؛

آغاز رویداد فناوری صنعت اسباب‌بازی با حضور ۷۳ شرکت دانش بنیان

آغاز رویداد فناوری صنعت اسباب‌بازی با حضور ۷۳ شرکت دانش بنیان

به میزبانی ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم و با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور نخستین رویداد توسعه و تبادل فناوری در صنعت اسباب بازی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نخستین رویداد توسعه و تبادل فناوری در صنعت اسباب بازی به همت ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم و با همکاری مرکز ملی صنایع خلاق وزارت صمت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای نظارت بر اسباب بازی، انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و مجمع فعالان اسباب بازی امروز ۱۲ آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران در حال برگزاری است.

هدف از برگزاری این رویداد، ایجاد ارتباط بین زیست بوم دانش‌بنیان و خلاق و تولید کنندگان صنعت اسباب بازی با دو رویکرد بازار سازی برای شرکتهای دانش بنیان و طراحی و تولید اسباب بازی‌های با کیفیت با استفاده از مواد و تجهیزات ایرانی است.

مخاطبان این رویداد، فعالان حوزه سخت افزار برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای، بازاریابی و فروش نوآورانه و فناورانه محصولات هستند.

در این رویداد، ۲۴ نیاز فناورانه، ۷۳ شرکت دانش‌بنیان و خلاق فعال در حوزه رفع نیازهای فناورانه صنعت اسباب‌بازی، ۹۳ تولیدکننده و فعال صنعت اسباب‌بازی دارای نیاز فناورانه شناسایی شده است.

همچنین قرار است در این رویداد از پنج کلان پروژه پیشران توسعه صنعت اسباب‌بازی کشور با محوریت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و همکاری وزرات صنعت، معدن و تجارت رونمایی شود.

کد مطلب 5956295
مهتاب چابوک

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