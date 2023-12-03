به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نخستین رویداد توسعه و تبادل فناوری در صنعت اسباب بازی به همت ستاد توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم و با همکاری مرکز ملی صنایع خلاق وزارت صمت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای نظارت بر اسباب بازی، انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و مجمع فعالان اسباب بازی امروز ۱۲ آذر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران در حال برگزاری است.
هدف از برگزاری این رویداد، ایجاد ارتباط بین زیست بوم دانشبنیان و خلاق و تولید کنندگان صنعت اسباب بازی با دو رویکرد بازار سازی برای شرکتهای دانش بنیان و طراحی و تولید اسباب بازیهای با کیفیت با استفاده از مواد و تجهیزات ایرانی است.
مخاطبان این رویداد، فعالان حوزه سخت افزار برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی، ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانهای، بازاریابی و فروش نوآورانه و فناورانه محصولات هستند.
در این رویداد، ۲۴ نیاز فناورانه، ۷۳ شرکت دانشبنیان و خلاق فعال در حوزه رفع نیازهای فناورانه صنعت اسباببازی، ۹۳ تولیدکننده و فعال صنعت اسباببازی دارای نیاز فناورانه شناسایی شده است.
همچنین قرار است در این رویداد از پنج کلان پروژه پیشران توسعه صنعت اسباببازی کشور با محوریت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و همکاری وزرات صنعت، معدن و تجارت رونمایی شود.
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