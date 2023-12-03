به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل زارعی کوشا، شنبه شب در مراسم رونمایی از سریال سنجرخان و آغاز پیش تولید سریال مستوره اردلان که با حضور جمعی از هنرمندان، فیلمسازان، بازیگران، اهالی فرهنگ و هنر، مسؤولان کشوری و استانی در محل پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم پخش سریال فاخر سنجرخان از شبکههای سراسری و تولید این کار ارجمند، غبار غربت را از چهره قهرمانان ملی این دیار بزداید.
وی تصریح کرد: ما شاهد آغاز حرکت فرهنگی و هنری در راستای معرفی چهرههای شاخص استان کردستان که در ادوار مختلف تاریخ، بویژه قهرمانانی که نام آنها همواره الهامبخش شجاعت، رشادت و سلحشوری است، بودهایم.
استاندار کردستان با اشاره به آغاز ساخت سریال مستوره اردلان، بانوی نامدار این دیار و اولین بانوی مورخ و وقایع نگار جهان، افزود: امید است این سریال نیز کاری موفق و فاخر باشد و مانند سریال سنجرخان به معرفی نامآوران و بزرگان سنندج و کردستان منجر شود.
زارعی کوشا با بیان اینکه نقل کارهای تاریخی در قالب فیلم و سریال خصوصاً کارهای فاخر تاریخی، خدمت بزرگی به ماندگاری چهرههای ملی و مذهبی است، ادامه داد: توصیف هنر و تعریف از آن، شناخت زیباییهای هنر است.
وی ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی عوامل سریال سنجرخان که با وجود همه محدودیتها و مشکلات این کار بزرگ را رقم زدند، ابراز امیدواری کرد، با کمک صدا وسیما بخشی از مشکلات جامانده از این سریال کاهش یابد.
گفتنی است؛ در این مراسم، پوستر و تمبر سریال سنجرخان با حضور مسئولان رونمایی و تفاهمنامه پیشتولید سریال مستوره اردلان با شهین شریعتی امضا شد.
سریال تاریخی سنجرخان روایت مبارزه سنجرخان وزیری ملقب به سردار اکرم با انگلیسیها و روسهاست که مراحل فیلمبرداری آن در کردستان به پایان رسیده و به زودی از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.
نظر شما