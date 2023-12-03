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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۷

رییس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان:

تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر طرح جامع ترافیکی همدان، ضروری است

تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر طرح جامع ترافیکی همدان، ضروری است

همدان- رییس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان گفت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر طرح جامع ترافیکی همدان، ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری در کمیسیون فنی عمرانی شورا با اشاره به موضوع پیاده راه سازی بخشی از خیابان شهدا، اظهار کرد: در این مقوله جدا از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید جنبه ترافیکی به عنوان یک موضوع مهم توجه شود.

وی به مسائل و مشکلات پیش آمده در خصوص مباحث ترافیکی و حمل و نقلی با پیاده راه سازی اکباتان، میدان امام (ره) و بوعلی اشاره کرد و گفت: ارزیابی تأثیرات حذف سواره‌رو در مسیرهای مذکور ضروری است.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان بیان کرد: پیاده راه سازی از حیث حمل و نقل عمومی و مباحث ترافیکی برای ما بسیار مهم است چراکه با توجه به تجربه‌های گذشته و با پیاده راه شدن اکباتان بخشی از حمل و نقل در این مسیر به خیابان باباطاهر و بخشی به خیابان شهدا منتقل شد.

حیدری با تأکید بر اینکه موارد ترافیکی از عوارض پیاده‌راه سازی است، افزود: البته با توجه به وضعیت موجود، موضوع پیاده راه سازی در خیابان شهدا ممکن است شرایط بهتری داشته باشد.

وی وجود پایانه‌ها را از الزامات حمل و نقل عمومی برشمرد و تصریح کرد: در خیابان شهدا چند فضای توقف‌گاهی و پایانه داریم که با پیاده راه سازی، مشکل چندانی در بحث حمل و نقل عمومی در این بخش ایجاد نخواهد شد.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان ادامه داد: در مباحث ترافیکی نیاز به نظرات کارشناسی و صاحب‌نظران در این حوزه است و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر طرح جامع ترافیکی همدان ضروری بوده و کمک بزرگی به حل معضل ترافیک در شهر خواهد بود.

حیدری با بیان اینکه تعیین معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به منظور پرداختن به برخی مسائل لازم است، خاطرنشان کرد: حل موضوع مسکن، حوزه آب و بحث ترافیک، سه رسالت اصلی این معاونت است چرا که این موارد چالش‌های شهر همدان است.

وی یادآور شد: در خصوص مطالعات طرح جامع همدان و تعیین تکلیف آن کم مهری و کم توجهی شده است در حالی که برای حل معضل ترافیک شهر اجرای این طرح یک نیاز است.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان در ادامه با اشاره به نصب دوربین‌های ثبت تخلف، اظهار کرد: اکنون چهار دوربین ثبت تخلف در محدوده طرح ترافیک فعال است.

حیدری به فعال شدن ۶ دوربین دیگر به منظور اجرای دقیق طرح زوج و فرد اشاره کرد و گفت: شهرهایی که به سمت اصلاح عادت‌های ترافیکی از کنترل انسانی به سمت کنترل هوشمند حرکت می‌کنند ابزار تحقق این مهم ابزار مکانیزه و هوشمند است.

وی با بیان اینکه با توجه به نسبت جمعیتی و تراکم آن در همدان به حدود ۴۵ تا ۵۵ سامانه هوشمند ثبت تخلف نیاز است، تصریح کرد: اکنون تنها ۱۰ دوربین فعال ثبت تخلف داریم که باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقدامات و تلاش‌های بیشتری انجام شود.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان افزود: در صورت اتصال دوربین‌ها به سامانه یکپارچه معاینه فنی، خودروهای دارای معاینه فنی اجازه تردد خواند داشت و خودروهای فاقد معاینه، مجوز تردد ندارند و این امر، خدمتی ماندگار به شهر، شهروندان و وجود هوای پاک خواهد بود.

کد مطلب 5956566

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    نظرات

    • علی US ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
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      سلام باید میدان باز شود چونکه اتوبوس و ماشین دچار مشکل و بغیراز بوعلی و اکباتان مسیر باز و یا بعضی از مسیرها مثل پاستور یکطرفه و شهرداری از پارکینگ رایگان جهت رفاه مردم عزیز استفاده و چون همدان کرد وشش راه دارد جز این راه قفل شده امیدوارم استاندار محترم امر به ابلاغ کنند
    • یه ایرانی وطن پرست ، IR ۰۶:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      0 0
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      میدان امام از قدیم مرکزیت همدان بوده باید حذف شود یعنی دربخش های مختلف مرکز خرید زد باقیمت های ارزان تا از تردد جلوگیری شود ،ساعت های ورودوخروج دانش آموز از مدرسه باید متفاوت باشد ،از پارک بی مورد کنار خیابان ها جلوگیری شود ،طرح های انتقال کالا توسط شرکت ها با کمترین هزینه ایجاد شود ایجاد اشتغال می
    • یه ایرانی وطن پرست ، IR ۰۶:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      0 0
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      بیشترین تردد مربوط به رفت وآمد دانش آموزان است باید مدارس را ازمرکزیت همدان دورکردیعنی مدارس غیر انتفاعی به محل های خلوت منتقل شوند ،بلورهای وسط خیابان باریک شوند وازپارک کنارخیابان جدا خودداری شود یعنی خودروهای برقی تا محدوده مرکزیت شهر جهت تردد بیشترشوندوازورودبی رویه خودروجلوگیری گردد تاترافیگ کم
    • یه ایرانی وطن پرست ، IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      0 0
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      بیشترین ترددبه خاطر مطب پزشکان است که درارامگاه بوعلی واطراف آن است باید طرحی پیاده شود که کلیه پزشکان به محلی مشخص درکنارش شهرمنتقل شوند
    • یه ایرانی وطن پرست ، IR ۰۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      0 0
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      قبل از رسیدن مردم به مرکزیت شهر از خودروهای برقی زیاد ومجانی جهت تردد استفاده شود جهت حمل بارانهاازچهارچرخ استفاده شود ایجاد شغل نیزخواهدشد
    • یه ایرانی وطن پرست ، IR ۰۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      0 0
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      اداراتی که بیشترین ارباب رجوع رادارندبایدازمرکزیت شهر منتقل شوند این طرح ها باعث ترددکمتر میگرددنه طرح فردوزوج خودرو

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