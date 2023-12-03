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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۴

سه‌شنبه ۱۴ آذر؛

اختتامیه ششمین جشنواره «ترنم فتح» برگزار می‌شود

اختتامیه ششمین جشنواره «ترنم فتح» برگزار می‌شود

اختتامیه ششمین جشنواره«ترنم فتح» در استان تهران، ویژه یگان‌های موزیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه ۱۴ آذر در سالن همایش‌ های بین‌المللی خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه ششمین جشنواره «ترنم فتح» در استان تهران، ویژه یگان‌های موزیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حضور یگان‌های موزیک برتر نیروهای مسلح این استان سه‌شنبه ۱۴ آذر در سالن همایش‌های بین المللی خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

در این‌مراسم یگان‌های موزیک نیروهای مسلح مستقر در استان تهران با یکدیگر رقابت کرده و به اجرای برنامه می‌پردازند و در پایان هیأت داوران جشنواره پس از بررسی نهایی آثار، اسامی گروه‌های برتر را جهت شرکت در جشنواره کشوری اعلام خواهند کرد.

اختتامیه ششمین جشنواره «ترنم فتح» می‌توانند سه‌شنبه ۱۴ آذر از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ به تالار خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

کد مطلب 5956654

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