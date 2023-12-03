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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۳۲

رییس اداره بهزیستی خلیل آباد:

مناسب سازی‌ فضا برای معلولین در خلیل آباد رضایت بخش نیست

مناسب سازی‌ فضا برای معلولین در خلیل آباد رضایت بخش نیست

خلیل آباد- رییس اداره بهزیستی خلیل آباد گفت: به رغم تلاش‌های مدیران شهرستان مناسب سازی‌ فضا برای معلولین هنوز رضایت بخش نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلی شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز معلولان که در سالن مدیریت آموزش و پرورش خلیل آباد با حضور امام جمعه، فرماندار و دیگر رؤسای ادارات و بیش از ۲۰۰ نفر از معلولان برگزار شد، اظهار کرد: حمایت و توان‌بخشی نابینایان، ناشنوایان، معلولان ذهنی، افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی معلولین جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی، زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، ایتام و کودکان بی‌سرپرست، کودکان خیابانی و بدسرپرست، دختران پناه‌جو (فراری)، توان‌بخشی زنان پناه‌جو و… تنها بخشی از مأموریت‌های سازمان بهزیستی است.

رئیس اداره بهزیستی خلیل آباد افزود: کل اعتبارات ابلاغی تسهیلات اشتغال در سال گذشته بالغ بر ۲۲۶ میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: در حوزه مشارکت‌های مردمی ۳۴۵ میلیون و ۶۵۵ هزار ریال به‌صورت نقدی و بیش از یک‌میلیارد و ۴۱۵ میلیون ریال به‌صورت غیرنقدی جذب شده است.

اسماعیلی با اشاره به تشکیل پرونده و پرداخت کمک هزینه زندگی برای ۴۱ خانواده دارای فرزند دوقلو و پرداخت مبلغ ۶۲ هزار میلیون ریال به‌صورت ماهیانه و حمایت از ۵ خانواده دارای فرزند سه‌قلو گفت: طی یک سال اخیر کمک‌هزینه خرید لوازم ضروری ودیعه مسکن و کمک‌هزینه درمان تأمین معیشت به ۲۱۶ زن سرپرست خانوار به مبلغ ۵ میلیارد و۸۱۰ میلیون ریال، کمک‌هزینه امداد ماهیانه و نگهداری کودکان فاقد سرپرست مؤثر نزد خانواده جایگزین زیستی به تعداد ۲۳ مورد و پرداخت مبلغ ۱۷ میلیون ریال به هر کودک به‌صورت ماهیانه پرداخت شده است.

رئیس اداره بهزیستی خلیل آباد گفت: به رغم قانون مصوب مجلس در خصوص مناسب‌سازی محیط‌های شهری برای معلولان، برخی ادارات به این قانون کمتر توجه می‌کنند و یا در صورت انجام، مناسب‌سازی فضا استاندارد نیست.

وی افزود: هرچند تاکنون اقدامات خوبی در سطح شهر برای مناسب سازی محیط توسط شهرداری انجام شده اما هنوز رضایت بخش نیست.

کد مطلب 5956868

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