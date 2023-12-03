مناسب سازی‌ فضا برای معلولین در خلیل آباد رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلی شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز معلولان که در سالن مدیریت آموزش و پرورش خلیل آباد با حضور امام جمعه، فرماندار و دیگر رؤسای ادارات و بیش از ۲۰۰ نفر از معلولان برگزار شد، اظهار کرد: حمایت و توانبخشی نابینایان، ناشنوایان، معلولان ذهنی، افراد در معرض آسیبهای اجتماعی معلولین جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی، زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، ایتام و کودکان بیسرپرست، کودکان خیابانی و بدسرپرست، دختران پناهجو (فراری)، توانبخشی زنان پناهجو و… تنها بخشی از مأموریتهای سازمان بهزیستی است.
رئیس اداره بهزیستی خلیل آباد افزود: کل اعتبارات ابلاغی تسهیلات اشتغال در سال گذشته بالغ بر ۲۲۶ میلیارد ریال بوده است.
وی گفت: در حوزه مشارکتهای مردمی ۳۴۵ میلیون و ۶۵۵ هزار ریال بهصورت نقدی و بیش از یکمیلیارد و ۴۱۵ میلیون ریال بهصورت غیرنقدی جذب شده است.
اسماعیلی با اشاره به تشکیل پرونده و پرداخت کمک هزینه زندگی برای ۴۱ خانواده دارای فرزند دوقلو و پرداخت مبلغ ۶۲ هزار میلیون ریال بهصورت ماهیانه و حمایت از ۵ خانواده دارای فرزند سهقلو گفت: طی یک سال اخیر کمکهزینه خرید لوازم ضروری ودیعه مسکن و کمکهزینه درمان تأمین معیشت به ۲۱۶ زن سرپرست خانوار به مبلغ ۵ میلیارد و۸۱۰ میلیون ریال، کمکهزینه امداد ماهیانه و نگهداری کودکان فاقد سرپرست مؤثر نزد خانواده جایگزین زیستی به تعداد ۲۳ مورد و پرداخت مبلغ ۱۷ میلیون ریال به هر کودک بهصورت ماهیانه پرداخت شده است.
رئیس اداره بهزیستی خلیل آباد گفت: به رغم قانون مصوب مجلس در خصوص مناسبسازی محیطهای شهری برای معلولان، برخی ادارات به این قانون کمتر توجه میکنند و یا در صورت انجام، مناسبسازی فضا استاندارد نیست.
وی افزود: هرچند تاکنون اقدامات خوبی در سطح شهر برای مناسب سازی محیط توسط شهرداری انجام شده اما هنوز رضایت بخش نیست.
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