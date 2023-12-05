سامانه «جان» پاتوق صنایع بزرگ و کارآفرینان می شود

امید رضایی فر در گفتوگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات راه اندازی سامانه جان (جریان اقتصادی نوین-پلتفرم عرضه و تقاضای محصولات فناورانه) اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم پیشنهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ایجاد سامانه جریان اقتصادی نوین (جان) به عنوان پلتفرمی در جهت تکمیل نظام ایدهها، نیازها و با هدف تسهیل فرآیند تجاریسازی محصولات، ایدهها و توانمندیهای فناورانه افراد و شرکتها در کشور و همچنین کمک به معرفی و بازاریابی محصولات فناور و همچنین ایجاد سکوی ملی رصد و پایش فعالیتهای فناوری و نوآوری کشور است.
وی افزود: سامانه خرید و فروش محصولات فناورانه (جان) به عنوان یک پلتفرم جدی در این حوزه طراحی شده که جا دارد از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و همچنین پارک بین الملل به عنوان بخش کارگزاری در سرانجام رساندن این سامانه تشکر کرد.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری امور فناوری وزارت علوم افزود: تقریباً امروز شاهد فعالیت پلتفرمهای مختلفی هستیم اما سامانه جان کاملاً با شرایط موجود متفاوت است. به طور مثال سایت آمازون را اگر بخواهیم با سامانه علی بابا مقایسه کنیم، سامانه آمازون شبیه سامانه دیجی کالا، با سلام و غیره است و به نوعی یک سامانه صرفاً خرید و فروش محصولات به صورت صرف است.
رضایی فر ادامه داد: پارکهای علم و فناوری ما یک سری قابلیتهایی دارند اما امروز دسترسی به بازار برای آنها بسیار محدود است که در سامانه جان، تجمیع تقاضا برای فناوریها ایجاد شده است، میتوان گفت ۲۰ درصد کار سامانه جان، شبیه مجموعههای فروش کالا است؛ علاوه بر اینکه در این سامانه فروش خدمات هم وجود دارد که در سامانههای دیگر چنین چیزی وجود ندارد و کمتر میبینیم که سامانهای محصولاتی را بفروشد که دارای یک سری پشتیبانیهای خاص و سرویسهای جاری و دائم باشد.
وی سامانه جان را پلتفرم اصلی برای ارائه خدمات عنوان کرد و گفت: این سامانه عملاً پاتوق صنایع بزرگ، کارآفرینان، سرمایهها و مجموعههای مختلف بانکی و غیره میتواند باشد؛ ضمن اینکه کنار همه اینها فروش دانش فنی و خطوط صنعتی تولیدی را هم میتوانیم داشته باشیم که این نگاه، نگاه ترکیبی فروش دانش فنی به داخل و هم امکان فروش فنی به خارج از کشور است.
مدیر کل دفتر سیاستگذاری امور فناوری وزارت علوم خاطرنشان کرد: ما از اینجا میتوانیم محصولی را انتخاب و به مجموعه خارجی پیشنهاد دهیم و سرمایهگذار خارجی در کشور خود روی آنها سرمایهگذاری میکند و فن بازارهایی که در پارکهای علم و فناوری مستقر هستند میتوانند در این حوزه کمک کنند.
رضایی فر با بیان این مطلب که تأیید وضعیت تولید محصول در این سامانه حوزه اختیارات رییس پارکهای علم و فناوری است، تصریح کرد: حدود ۱۰-۱۲ هزار شرکت و ۲۰-۳۰ هزار محصول فناوری وجود دارد که راه اندازی این سامانه میتواند یک جریانسازی جدید در حوزه فناوری ایجاد کند و باعث گسیل سرمایه برای توسعه فناوری شود.
وی افزود: یکی از ویژگیهای دیگری که در این سامانه پیش بینی کردیم و در حال حاضر تقریباً آماده است امکانات خرید و فروش و حمل و نقل است و کاملاً بر اساس استانداردهای سامانههای خرید و فروش آنلاین است. هم اکنون سامانههای پشتیبانی آن کاملاً طراحی شده است و نکته بسیار مهم اینکه صحبتهایی برای امکان تسهیلات خرید اقساطی برا ی مشتری شده است.
این مقام مسئول وزارت علوم همچنین از امضای تفاهم نامه بین وزیر علوم و معاون قوه قضاییه در حوزه مالکیت فکری خبر داد و گفت: چندی پیش بعد از یک سال رفت و آمد تفاهمنامه بین وزیر علوم و معاون قوه قضاییه که رییس سازمان ثبت هستند، امضا شد که جزو کارهای فراسازمانی بسیار مهم بوده و قرار است یک فاز جدید حمایتی برای دفاتر مالکیت فکری در پارکها ایجاد کنیم.
مدیر کل دفتر سیاستگذاری امور فناوری وزارت علوم دورههای ترویجی، برنامههای حمایتی از حوزه ثبت مالکیت فکری و ارتقا رتبه ثبت اختراعات و ثبت طرحهای صنعتی را از موضوعات با اهمیت برای وزارت علوم بیان کرد و گفت: به احتمال زیاد اختیارات متفاوتتر و بیشتری را به مجموعه سازمان ثبت و کارگزاریهای برتر در این حوزه برای داوری اختراعات خواهیم داد.
وی با تاکید بر تجاری سازی خروجی پایان نامهها و رسالهها با توجه به قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: به دنبال پیاده سازی و اجرای طرحهایی برای ترتیب و تشویق در حوزه دانشجویی هستیم به طور مثال تلاش میکنیم کمک هزینه برای ثبت اختراعات قبل از دفاعیه و یا قبل از چاپ مقاله ارائه دهیم تا تعداد پتنتها، شاخص فناوری و نوآوری را بالا ببرد و در نهایت با رتبه علمی توازن پیدا کند.
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