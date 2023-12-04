کاخ سفید: دیگر پولی برای کمک به جنگ اوکراین نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده وضعیت اوکراین را دشوار می‌داند و بودجه اختصاص یافته آمریکا برای حمایت از کی‌یف «بسیار زود» پایان خواهد یافت.

میلر در نشست رسانه‌ای با ابراز نگرانی از رو به اتمام بودن وجوه مالی اختصاص یافته به کی‌یف در مصاف با ارتش روسیه عنوان کرد که بیش از ۹۷ درصد از کل بودجه مالی که پیشتر کنگره ایالات متحده برای حمایت از دولت کی‌یف به دولت جو بایدن اختصاص داده بود، پایان یافته است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد درخواست برای تأمین مالی اضافی برای دولت اوکراین گفت: ما کاملاً نگران پایان منابع مالی اختصاص یافته واشنگتن در حمایت از اوکراین هستیم.

در همین ارتباط، مدیر بودجه کاخ سفید طی نامه‌ای به نمایندگان کنگره آمریکا با بیان اینکه پول ما برای کمک به اوکراین تمام و تقریباً وقت ما نیز رو به اتمام است، تاکید کرد که بودجه دولت برای ارسال سلاح به اوکراین تمام شده است.

شالاندا یانگ روز دوشنبه در نامه‌ای به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا هشدار داد که زمان و پول ایالات متحده برای کمک به اوکراین در جنگ با روسیه تمام شده است.

جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا ماه اکتبر از کنگره حدود ۱۰۶ میلیارد دلار برای حمایت تسلیحاتی از اوکراین و اسرائیل درخواست کرده بود.

یانگ در این نامه خاطر نشان کرد که کاهش بودجه برای ارسال سلاح به اوکراین به احتمال زیاد روسیه را در موقعیت پیروزی قرار خواهد داد.

وی نوشت: من می‌خواهم واضح بگویم: بدون اقدام کنگره، تا پایان سال منابع ما برای تهیه تسلیحات و تجهیزات بیشتر برای اوکراین و تهیه تجهیزات از ذخایر نظامی ایالات متحده تمام خواهد شد.

یانگ اضافه کرد: هیچ ظرف جادویی از بودجه برای این لحظه در دسترس نیست. پول ما تمام شده است و تقریباً وقت ما نیز رو به اتمام است.

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به کنگره این کشور هشدار داده است که برای جایگزینی تسلیحاتی که واشنگتن به اوکراین فرستاده با مشکل مواجه است و بودجه لازم در این خصوص را در اختیار ندارد.

در نامه پنتاگون به رهبران کنگره آمده است که وزارت دفاع آمریکا مجبور شده تا تأمین مجدد برخی از نیروها را کاهش دهد و از کنگره خواسته است تا بودجه لازمه برای اوکراین را تأمین کند.

در این میان، دستیاران بایدن سعی دارند نبود بودجه برای اوکراین را کم اهمیت جلوه دهند. یک مقام کاخ سفید در این خصوص گفت: رئیس مجلس نمایندگان حمایت خود را از کمک به اوکراین اعلام کرده است.

بایدن نیز تاکید کرد که انتظار دارد تلاش دیگری برای تصویب کمک به اوکراین در کوتاه مدت صورت گیرد.