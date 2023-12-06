۵۰۰ بیمار جدید طی غربالگری فشارخون و دیابت در گناوه شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت حیدری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل مرگ‌ومیر در جوامع امروز بیماری‌های غیر واگیر است، شناسایی زودهنگام و کنترل آن‌ها بسیار حائز اهمیت است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با اشاره به اینکه فشار خون بالا، به‌عنوان یکی از عوامل خطرهای سکته‌های قلبی و مغزی، قابل‌پیشگیری و کنترل است، تأکید کرد: اولین گام برای درمان و کنترل بیماری فشار خون بالا آگاهی افراد از ابتلای به بیماری است که متأسفانه تنها ۴۷ درصد مبتلایان از بیماری خود باخبر هستند.

وی طرح پویش ملی غربالگری دیابت و فشار خون بالا را فرصت مناسبی جهت شناسایی مبتلایان به این بیماری‌ها دانست و گفت: مردم در اجرای هرچه بهتر این طرح با شبکه بهداشت و درمان همکاری کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: طی مدت اجرای طرح پویش ملی سلامت در سطح شهرستان تا به حال ۵۰۰ مورد بیمار جدید مبتلا به دیابت و فشار خون شناسایی و جهت پیگیری و درمان به مراجع بالاتر ارجاع داده شدند.

وی گفت: از اهداف مهم پویش ملی افزایش آگاهی و شناسایی زودهنگام موارد جدید بیماری فشارخون بالا و دیابت است که پس از شناسایی به سطح ۲ ارجاع و زیر نظر متخصص مراقبت‌های بعدی و درمان آنان انجام می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه بیان کرد: این طرح علاوه بر اجرا در پایگاه‌های سیار در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاه‌های سلامت، مراکز خدمات شبانه‌روزی و خانه‌های بهداشت برای گروه‌های هدف در سطح شهرستان گناوه در حال انجام است.