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۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۸

مهر بررسی کرد؛

وضعیت تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه

وضعیت تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه

تهران- این که مدارس استان تهران در روز شنبه ۱۸ آذرماه تعطیل می شود، یا نه سوالی است، که در ذهن بسیاری از مخاطبان ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اینکه مدارس استان تهران در روز شنبه ۱۸ آذرماه تعطیل می‌شود، یا نه سوالی است، که در ذهن بسیاری از مخاطبان ایجاد شده است.

این سوال موقعی جدی تر شد، که حامد یزدی مهر، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران ضمن صدور هشدار زرد آلودگی هوا از بازگشت آلاینده‌ها به تهران خبر داده و اعلام کرده است، که این آلودگی‌ها تا یکشنبه ماندگار خواهد بود.

تعطیلی مدارس بر اساس تجمع آلاینده‌ها در پایتخت و مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوا استان تهران انجام می‌پذیرد، اما بررسی‌های خبرنگار مهر، نشان می‌دهد، تا لحظه درج این خبر هیچ تصمیمی مبنی بر تشکیل کارگروه اضطرار هوای استان در استانداری تهران اتخاذ نشده است و پر واضح است، که وقتی کمیته‌ای تشکیل نشود، خبری هم از تعطیلی نخواهد بود.

در هر صورت چنانچه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران تشکیل شود، قطعاً مصوبات آن اطلاع رسانی می‌شود.

اما تاکنون از شرایط و قرائن موجود اینطور به نظر می‌رسد، که مدارس در استان تهران فردا حضوری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5961120

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    نظرات

    • ناشناس IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      184 31
      پاسخ
      هر وقت به نفع نباشه تعطیل نمی‌کنند بدتر شده هوا باید تعطیل شود ولی چه فایده جون مردم مهم نیست والا بخدا
    • IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      179 23
      پاسخ
      وقتی آلودگی هوا است صد در صد باید تعطیل باشد
      • محمود IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
        46 60
        توقطعا راننده سرویس مدرسه ای
    • مریم IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      166 22
      پاسخ
      مدارس را تعطیل کنید مردیم از الودگی هوا
      • IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
        95 16
        هوا ی تهران هنوز آلودست لطفا تعطیل کنید دخترم یک هفته ست سردرد وسرفه دارن
    • رضا IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      60 107
      پاسخ
      خون بچه های مردم تهرانی پررنگ تر از خون بچه های شهرستانیه؟ #نه به تعطیلی مدارس تهران
      • محمد IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
        99 29
        اره هست
      • reza IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
        59 10
        شما اگه یکم مطالعه کنی متوجه میشی تهران مرکز آلودگی هست و چون تردد در کلانشهرها مخصوصا پایتخت بیشتر از شهرستانهاست پس قطعا آلودگی هم بیشتره وگرنه ما هم تمایلی به تعطیلی مدارس نداریم و دوست داریم بچه هامون کلاس حضوری داشته باشن چون 100درصد یادگیری بهتری داره
    • ۰۰۰ IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      117 20
      پاسخ
      تروخدا تعطیل کنید
    • سارا مهمدی IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      89 11
      پاسخ
      خیلی بی رهم هستید چی میشه مدارس رو تعطیل کنید. واقعا من اگر جای شما بودم مدارس رو تعطیل می کردم . مگه ماها ریه نداریم،مگه ما آدم نیستیم
      • مانلی IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
        30 17
        ایکاش این هفته هم بخواطر الودگی تعطیل بشه حوصله امتحان ندارم
    • ناشناس IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      92 8
      پاسخ
      هوا بدشت آلودس لطفا حداقل یه چند روزی تعطیل کنید مردم برن سفر هوای تهران درست شه !
      • ابوالفضل IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
        49 5
        منم موافقم 😂
      • ناشناس IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
        49 4
        مسافرت پول میخواد که ما نداریم
    • باسلام واحترام IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      77 17
      پاسخ
      باسلام واحترام خداخیرتون بده اگه تعطیل کنید به نفع همه ملت است
      • امیر IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
        29 5
        لطفا تعطیل کنیددد ..جون هرکی دوست دارید ..مردیم از الودگی هوا.
    • مهدی IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      54 12
      پاسخ
      اگه تعطیل کنید به نفع همه ملت ایران است باتشکر
      • پانیذ IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
        53 7
        باید تعطیل باشد بچه های دبیرستان هم یعنی چه این بچه ها هم آدم هستن
      • شفاف IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
        83 6
        دقیقا باید تعطیل شود هرویزیت دکتر ودارو خدا تومن پولش میشه بااین وضیعت اقتصادی
    • ناشناس IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      58 12
      پاسخ
      بخدا من وقتی بیرون میرم گلوم میسوزه انگار اسید خوردم ینی چی متوسطه دوم تعطیل نمیکنید ما ریه نداریم؟؟
      • Arman IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
        19 2
        راست میگی
    • X mr IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      44 8
      پاسخ
      من قبلا از اتاقم کوه ها و برج میلاد رو میدیدم الان ساختمون های نزدیک هم انقدر دود جلوشون هست که نمیبینم همین چند وقت پیش از آلودگی هوا حالم بد بود حالا مدارس باز بشن بچه ها حالشون بد میشه.
    • فاطمه IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      53 28
      پاسخ
      خوب چرا تعطیل نمی‌کنید همینطوریش سرماخوردگی هست هوای آلوده محیط آلوده و پر از آدم های مریض شده خب تعطیل کنید دیگه!!!! چقدر اذیت بشیم دیگ برای آلودگی هوا هم هم ک کار خاصی نمی‌کنید حداقل درخت بکارید و از سوخت مفید استفاده کنید پیامبر واسه مردمش همه کار می‌کرد ولی شماها!!!
    • بینام IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      52 4
      پاسخ
      فکر نان باش که خربزه آب هست
    • سحر IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      35 17
      پاسخ
      هوای تهران هنوز آلوده هست لطفا تعطیل کنید دخترم سرفه و سردرد دارن
    • ۰۰۰۰ IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      54 11
      پاسخ
      والا نمیدونم چرا تعطیل نمیکنن مگه تو ریه های ما تصویه هوا کار گذاشتن
    • فاطمه IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      36 4
      پاسخ
      لطفا تعطیل کنید حد عقل برای افراد مخصوص
    • .. IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      41 6
      پاسخ
      بابا داریم میمیریم تعطیل کنید دیگه ب خدا مردیم از الودگی اه
    • مریم IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      20 6
      پاسخ
      با اینهمه آلودگی هوا بچه ها چه گناهی دارند ریه هاشون داغون میشه خب تطیل کنند تا ی بادی بارونی بیاد بعدش باز کنند
    • متاسفم IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      10 7
      پاسخ
      آلودگی که متاسفانه بی داد می‌کنه بچه ها و حتی بزرگسالان هم اکثرا بیمار هستند چه بلای داره سرمون میاد مشخص نیست با تعطیلی مدارس ووو این هوا درست نخواهد شد باید پیگیر باشید هر کاری میتوانید انجام دهید اول تعداد ماشینهای بی کیفیت رو بیشتر کنید دوم تعداد وسایل و تولید های که سوختی دارن برای کارشون اضافه
    • ناشناس IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      15 9
      پاسخ
      چرا تعطیل نمیکنید مردم برن شه ستان این تهران بدبخت فلک زده یه کم تمییز بشه چرا خونمونو کردید توشیشه .آنفولانزا که گرفتیم یواش یواش انواع سرطان ها هم میاد سراغمون .تعطیل کنید تعطیییییییل کنید .پدرومادرم مریضن بمونم خونه بهشون برسم تعطیل کنید مارو آزار ندید .وله شدیم .جونمون داره درمیاد تعطیییییل کنید
      • IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
        19 0
        مگه شهرستان خوابگاه مقدمه بیایید اینجا به ما چه مربوطه مریضی تون و بیارید اینجا
    • احمد IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      21 1
      پاسخ
      واقعا چیزی که ارزش نداره جان‌ مردم هستش!!! واقعا حاکمیت نمیخواد یک فکر اساسی و البته دیرهنگام برای این مشکل ملی بیاندیشه؟؟!!!
    • .... IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      26 8
      پاسخ
      خداکنه تعطیل شه فردا امتحان دارم
    • میو IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      23 5
      پاسخ
      تروخدا تعطیل کنید
    • TR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      52 11
      پاسخ
      من فرزندم را در این هوای آلوده و مسموم به مدرسه نمیفرستم سلامتیه فرزندم مهمتر از همه چیز است۹۴۸
    • IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      36 5
      پاسخ
      تعطیل کنید فکر کنید بچه خودتان هستن
    • زهرا IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      22 5
      پاسخ
      باسلام لطفاً مدرسه رو شنبه تعطیل کنید بچه‌های من آلرژی دارن و خیلی حالشون بد است ممنون از شما درک کنید
    • ناشناس IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      23 5
      پاسخ
      تعطیلی مدارس رو جدی بگیرید ،فرزند هفت ساله من سه روز به شدت گلوش درد میکنه،و تب داره از خواب و خوراک افتاده بااینکه از منزل بیرون نرفتیم،پزشک میگه به علت آلودگی هوا این طور شده
    • IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      24 8
      پاسخ
      خواهش میکنم تعطیل کنید سلامتی بچه ها مهمترین چیزه
    • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      27 12
      پاسخ
      تعطیلی مدارس فقط باعث میشه ی سری بچهای بی سواد درآینده داشته باشیم ودردی را دعوا نمیکند جز اینکه در حال حاضر مریض نشن نتیجه ی نخواهد داشت سالهاست که هوا در این فصل آلوده است یعنی این همه سال هیچ کس پیدا نمیشه ی راه حل درست و حسابی پیدا کنه چه وضعش اخه
      • IR ۰۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
        2 2
        بچهای الان درس نخونن هم عقلشون بهتر از ما کار میکنه. آلودگی هوا بچهارو نابود میکنه
      • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
        4 2
        شما از جون بچه خودت سیر شدی ؟ این آلودگی در اینده تاثیرشو نشون میده . سلامتی واجب تر هست قطعا . بااستعداد و فعال انلاین هم درس یاد میگیره . بعضی از والدین فقطزدوست دارن از شر بچه خلاص بشن پ بچه بدبختشون بره مدرسه و اونا راحت باشن . این چیزا بهانه هست که درس یاد نمیگیرن و .. . شما بچه دار نمیشدید !
    • شهروند GB ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      چرا برای این مشکل راه حل مناسب پیدا نمی کنید که دوستان به زحمت نیافتند و بخواهند جمع شوند و کمیته برگزار کنند، اولا" میتوانید یک مدرج بزارید که یک سنسور اعلام خطر داشته باشد و وقتی شرایط به حد خطر رسید خودبخود آلارم دهد و افراد در کمیته از طریق موبایل اعلام نظر و تعطیل کنند.
    • احمد IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      4 0
      پاسخ
      اگه تعطیلیای تهران تموم شد یه نگاهی هم به مشهد بندازین ۶ روزه هواش کثیفه تعطیل نکردین هفته جدید هم که بدتره بازم هیچی از تعطیلی نمیگید
    • IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      2 3
      پاسخ
      تو تهران داخل خونه هم که هستیم سوزش و درد چشم با سرفه و اخلاط هست معلوم نیست بعدها صداش در بیاد ملت با سرطانهای مختلف تلف بشن به کی بر میخوره
    • امیر حسام IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      4 1
      پاسخ
      سلام خدا قوت لطفا کلیه مقاطع تحصیلی تهران را غیرحضوری کنید چه فردا شنبه ۱۸ آذر و چه فرداش چون هوا بسیار آلوده است و ضرر دارد و همینطور یه فکری هم برای اداره جات کنید واسه دور کاری با تشکر از خبر گزاری مهر
    • فرشته IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      3 1
      پاسخ
      من که نمیزارم بچم از خونه بیرون بره بیسواد بمونه بهتره تا اینکه سم بره تو حلقش اینجا واقعا جای زندگی نیست از ما که گذشت اما واقعا بچه ها چه گناهی دارن که باید تو این سیاهی نفس بکشم خداوندا خودت رحم کن به این بچه ها
    • ناشناس IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      3 0
      پاسخ
      تعطیل کنن خیلی بهتره، بچها تو مدرسه که چیزی یاد نمیگیرن حداقل بدنشون سالم بمونه..
    • حاجی حسین اسدی IR ۰۴:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      3 0
      پاسخ
      صد در صد باید تعطیل شود حتی شهر بومهن وپردیس و رودهن قطعا باید تعطیل شود امروز من بومهن بودم چند نفر به شدت اذیت شده بودند به دلیل آلودگی توی خیابان اصلی بومهن شرق تهران ۷۹۸
    • مصمه فروژی IR ۰۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      به نظر من دولت بایدزمینهوشرایط تحصیل آنلاین رو با تمام امکانات برای همه بچه‌ها فراهم کنن،تا تو خونه درس بخونن تست بزنن اونهارو با پاسخنامه مقایسه کنن،ولی نه تو مدرسه بعدهم طبق نمرات امتحانات نهایی باکلاسی به انتخاب رشته درسی برسن....بدون کمترین مازوتی
    • IR ۰۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      3 0
      پاسخ
      باید یه راه اساسی برای کاهش الودگی هوای کانشهرها گرفته بشه. وگرنه که تعطیلی مدارس. راه حل نمی شه. اما متاسفانه فقط تعطیلی به مغز مسولان ما میرسه
    • ولی دانش آموز IR ۰۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      2 3
      پاسخ
      تعطیلی مدارس درست نیست،آقامانمیخوایم تعطیل کنید
    • IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      4 0
      پاسخ
      یه اعلام تعطیل بودن یا نبودن که اینقدر داستان نوشتن نداره همه مطالب تکراری رو باید صد بار بخوانی اخرش بگن تعطیل هست یا نه
    • م.م.گ IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      3 1
      پاسخ
      سلام، از ماست که بر ماست از وسایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده کنید.
    • IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      5 1
      پاسخ
      تو این هوای پر دود چرا مدارس حضوریه واقعا ؟! هوا با هفته قبل چه فرقی کرده ؟! با کمی باد مشکل حل شده العان ؟!
    • راستین DE ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      2 1
      پاسخ
      سلام به خدا خدارو خوش نمیاد خانواده هارو درگیر بیماری میکنید بچه های دبستان و دبیرستان چه فرقی ریه هاشون باهم داره اخه الان با این همه ویروس و مریضیه گوناگون بخاطر درس جون بچه ها کلا در خطره تورو خدا رییس آموزش و پرورش تصمیم قاطع برای تعطیلی بگیره بخدا خامواده هاام بیمارن بچه درس خون باشه مجازی ام
    • Gang_13880 IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      4 1
      پاسخ
      من ۳ روزه دل درد دارم و گلوم درد لطفا تعطیل کنید🙏🏻🙏🏻🙏🏻😭
    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      6 0
      پاسخ
      ما داریم زحمت میکشیم باید تعطیل کنین مدارس رو بیفتیم یه چیزی مون شه شما جواب میدین
    • سام IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      4 0
      پاسخ
      من کلا باتعطیلی موافق نیستم ولی تواین شرایط الودگی باید تعطیل کنن .اونایی که میگن چراتهرانی ها روتعطیل میکنن دوروز لطف کنن بیان تهران ببینن ماحتی توخونه هم نشستیم صدامون گرفته ریه هامون داغون شده پس لطف کننن نظر ندن
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      4 0
      پاسخ
      باید تعطیل شد بچه‌من الان حالش خوب نیست باید چکار کرد تا که میخاد همین طور باشد
    • باران IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      باید تعطیل کنید
    • هلنا IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      چرا تعطیل نمی کنید
    • اناهیتا IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      لطفا تعطیل کنید مدارس را

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