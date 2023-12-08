وضعیت تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، اینکه مدارس استان تهران در روز شنبه ۱۸ آذرماه تعطیل میشود، یا نه سوالی است، که در ذهن بسیاری از مخاطبان ایجاد شده است.
این سوال موقعی جدی تر شد، که حامد یزدی مهر، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران ضمن صدور هشدار زرد آلودگی هوا از بازگشت آلایندهها به تهران خبر داده و اعلام کرده است، که این آلودگیها تا یکشنبه ماندگار خواهد بود.
تعطیلی مدارس بر اساس تجمع آلایندهها در پایتخت و مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوا استان تهران انجام میپذیرد، اما بررسیهای خبرنگار مهر، نشان میدهد، تا لحظه درج این خبر هیچ تصمیمی مبنی بر تشکیل کارگروه اضطرار هوای استان در استانداری تهران اتخاذ نشده است و پر واضح است، که وقتی کمیتهای تشکیل نشود، خبری هم از تعطیلی نخواهد بود.
در هر صورت چنانچه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران تشکیل شود، قطعاً مصوبات آن اطلاع رسانی میشود.
اما تاکنون از شرایط و قرائن موجود اینطور به نظر میرسد، که مدارس در استان تهران فردا حضوری برگزار خواهد شد.
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