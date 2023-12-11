به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی موضوع میزان ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در کنکور ۱۴۰۳ را به همراه میزان تعهد خدمت پذیرفته شدگان در این دو رشته را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: همانگونه که استحضار دارید وزارت بهداشت در راستای اجرای قانون اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو مصوب سال ۱۳۹۳، از سال ۱۳۹۳ تاکنون در آزمون سراسری در کد رشته‌های مجزا تحت عنوان سهمیه داوطلبان بومی استان با قید تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل پذیرش کرده است که در اصلاحیه قانون فوق مصوب سال ۱۴۰۱، میزان تعهد کلیه مشمولان به یک و نیم برابر طول مدت تحصیل کاهش یافت.

همچنین از سال ۱۴۰۱ متعاقب ماده واحده افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجدداً در کد رشته‌هایی مجزا با عنوان سهمیه داوطلبان بومی با تعهد خدمت یک و نیم برابر طول دوره تحصیل اقدام به پذیرش دانشجو کرده است.

از آنجایی که رسالت وزارت بهداشت ضمن تأمین نیاز جامعه به خدمات بهداشتی درمانی، حفظ کیفیت آموزش رشته‌های علوم پزشکی به منظور تضمین سلامت آحاد جامعه نیز است، توجه آن دانشگاه را به موارد زیر جلب می‌کند:

ادامه تخصیص ظرفیت دانشجوی بومی متعهد خدمت در پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

الف) با توجه به اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو مصوب مجلس شورای اسلامی، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، تخصیص ظرفیت دانشجوی بومی متعهد خدمت در مقطع دکتری عمومی (رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) بر اساس مصوبه مذکور ادامه خواهد داشت.

از آنجایی که مشمولان یاد شده تا قبل از گذراندن نیمی از دوران تعهد، مجاز به ادامه تحصیل نیستند هرگونه عدم به کارگیری فارغ التحصیلان مشمول در مناطق محروم و کم برخوردار منجر به چالش‌هایی برای ادامه تحصیل شده و اعتراضات فارغ التحصیلان را در پی خواهد داشت.

ظرفیت رشته پزشکی ۱۳۸۲۴ نفر و ظرفیت رشته دندانپزشکی ۲۶۶۰ نفر در کنکور ۱۴۰۳

ب) بر اساس ماده واحد افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد به ظرفیت سال ۱۴۰۲ رشته‌های فوق (پزشکی و دندانپزشکی) اضافه خواهد شد که مطابق جدول مصوب، ظرفیت رشته پزشکی ۱۳۸۲۴ نفر و ظرفیت رشته دندانپزشکی ۲۶۶۰ نفر تخصیص خواهد یافت.

مشمولان متعهد خدمت مصوبه فوق نیز بر اساس تفسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از این مصوبه به صورت تجمیعی بوده، لذا در رشته پزشکی به تعداد ۵۸۲۴ نفر (۴۲ درصد کل ظرفیت) و در رشته دندانپزشکی ۹۱۰ نفر (۳۴ درصد کل ظرفیت) ظرفیت متعهد خدمت به صورت کدرشته‌های مجزا تعیین خواهد شد.

با توجه به موارد ذکر شده ضروری است:

۱- دانشگاه علوم پزشکی به منظور حفظ و تضمین کیفیت آموزش، نسبت به تأمین الزامات آموزشی با توجه به استانداردهای مصوب برنامه‌های آموزشی به ویژه در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی اقدام کند.

۲- دانشگاه علوم پزشکی ضمن بررسی تعداد دانشجویان شاغل به تحصیلی که متعهد خدمت هستند (شامل تعداد مشمولان قانون برقراری عدالت آموزشی از سال ۱۳۹۳ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۱۴۰۱) و در نظر گرفتن ظرفیت‌های متعهد خدمتی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ از محل مصوبات اضافه خواهد شد، نسبت به تأمین الزامات اجرای تعهدات و به کارگیری این گروه فارغ التحصیلان در مناطق محروم و کم برخوردار اقدام کند.