آیین استقبال از شهید گمنام در میراث فرهنگی فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم استقبال و تشییع شهید گمنام دفاع مقدس که بعد از ظهر یکشنبه در محل اداره کل میراث فرهنگی و در فضایی معنوی برگزار شد، مدیرکل، معاونان، کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از ارباب‌رجوع‌ها حضور داشتند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در این مراسم گفت: ما بدهکاران شهدا هستیم و هر کاری در جهت تقدیر و بزرگداشت شهدا باید بتوانیم انجام دهیم.

سید موید محسن‌نژاد افزود: شهدا سراسر رمز و راز هستند چون عزیزترین چیزی که انسان دارد جان اوست و این شهدا جان خود را در طبق اخلاص گذاشته، نثار حفظ این میهن و نظام اسلامی کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در ادامه از نهادهایی که تلاش کردند این مراسم باشکوه در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس برگزار شود قدردانی کرد.