به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی شامگاه دوشنبه در همایش روز جهانی کوهستان و کوهنوردی در نور با تقدیر از زحمات همکاران هیأت و ورزشکاران این رشته جذاب ورزشی گفت: ورزش کوهنوردی به فرموده مقام معظم رهبری موجب آرامش، شکوفا شدن استعدادها و انسان ساز است.

وی افزود؛ آنهایی که در اعتقادات شأن عرفان وجود دارد، کوه و قله محلی برای آرامش و تفکر آنهاست و در حقیقت کوه مایه، آرامش، سختکوشی و عرفان است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در این همایش تصریح کرد: ورزشکار کوهنورد شاید به اندازه دیگر رشته‌ها دیده نشود، اما در بحران‌ها نقش آنها برجسته است.

رجبی همچنین گفت: بهترین و کامل‌ترین سالن صخره نوردی شمال کشور در آمل در حال ساخت است و پیگیری‌ها برای تکمیل این سالن استاندارد ادامه دارد.

وی بیان داشت؛ کوهنوردان همواره پرچم جمهوری اسلامی را در رفیع‌ترین نقاط به اهتزار در می‌آورند و انشالله باشگاه‌های کوهنوردی با پیوست فرهنگی رویدادها را برگزار کنند تا اهداف و اعتقادات هم لحاظ شود.