به گزارش خبرنگار مهر، محمد بلوطی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان جودو در استان بوشهر یکی از رویدادهای مهم ورزشی در تاریخ استان بوشهر است.

وی با اشاره به حضور تیم‌هایی از همه استان‌ها در بوشهر بیان کرد: این مسابقات طی روزهای یکم و دوم دی‌ماه به میزبانی استان بوشهر در دانشگاه عالی‌شهر برگزار می‌شود.

سرپرست هیأت جودو استان بوشهر خاطرنشان کرد: پیش از این مسابقات، مجمع سالانه هیأت جودوی استان بوشهر با حضور آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون در بوشهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات در هفت وزن، افزود: هر تیم می‌تواند با ۹ نفر در این مسابقات حضور یابد و در ۲ وزن نفرات دیگری را نیز داشته باشد.

بلوطی با اشاره به اینکه تعداد قهرمانانی که در این مسابقات شرکت می‌کنند بی‌نظیر است افزود: نفرات اول تا سوم هر وزن و تعدادی نیز به تشخیص سرمربی تیم ملی به اردو دعوت خواهند شد.