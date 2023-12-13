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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۰

فرمانده انتظامی اسفراین:

درگیری منجر به قتل در اسفراین/ قاتل در کمتر از دو ساعت بازداشت شد

درگیری منجر به قتل در اسفراین/ قاتل در کمتر از دو ساعت بازداشت شد

بجنورد_ فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از دستگیری قاتل کمتر از دو ساعت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد روهنا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک مورد درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای اسفراین، بلافاصله مأموران پلیس آگاهی و پاسگاه انتظامی ایرج به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه در این درگیری متأسفانه یک نفر به قتل رسیده است، افزود: متهم که به دلیل خصومت شخصی و انتقام‌جویی مقتول را با ضربات سلاح سرد از پای در آورده بود از محل متواری و در نتیجه توسط پلیس آگاهی کمتر از دو ساعت دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد، خاطر نشان کرد: شهروندان همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند و پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با مجرمان آماده بوده و انتظار می‌رود شهروندان عزیز نیز ضمن همکاری با پلیس، با اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5966390

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