تفاهم ‌نامه همکاری دانشگاه باهنر و حوزه علمیه کرمان امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه بین دانشگاه شهید باهنر و حوزه علمیه کرمان روز پنجشنبه، توسط حسین اکبری‌فرد رئیس دانشگاه شهید باهنر و حجت الاسلام عباس سلمه ای رئیس مرکز مدیریت حوزه علمیه استان کرمان امضا شد.

این تفاهم نامه به منظور تقویت همکاری و با هدف تبادل دانش، استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی و ایجاد هم افزایی به امضای طرفین رسید.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید باهنر کرمان و مرکز مدیریت حوزه علمیه استان در راستای پیشبرد اهداف تعیین شده از سوی مقام مظعم رهبری در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی منعقد شد.

این تفاهم نامه جهت اعتلا و تقویت نظام اسلامی و همچنین اهمیت و ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه منعقد شده است.

توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و تبلیغی فرهنگی دو مجموعه و بهره‌مندی متقابل از توانایی‌ها و ظرفیت‌ها و امکانات یکدیگر از جمله اهداف تفاهم نامه یاد شده است.

همچنین بهره‌مندی متقابل در ایجاد توسعه ارتباطات و تعمیق مناسبات علمی و فرهنگی میان معاونین، مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه و حوزه از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید باهنر کرمان و مرکز مدیریت حوزه علمیه استان دارای ۵ ماده است که به مدت ۴ سال اعتبار دارد.