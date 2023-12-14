تفاهم ‌نامه همکاری دانشگاه باهنر و حوزه علمیه کرمان امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه بین دانشگاه شهید باهنر و حوزه علمیه کرمان روز پنجشنبه، توسط حسین اکبریفرد رئیس دانشگاه شهید باهنر و حجت الاسلام عباس سلمه ای رئیس مرکز مدیریت حوزه علمیه استان کرمان امضا شد.
این تفاهم نامه به منظور تقویت همکاری و با هدف تبادل دانش، استفاده بهینه از ظرفیتهای علمی و ایجاد هم افزایی به امضای طرفین رسید.
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید باهنر کرمان و مرکز مدیریت حوزه علمیه استان در راستای پیشبرد اهداف تعیین شده از سوی مقام مظعم رهبری در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی منعقد شد.
این تفاهم نامه جهت اعتلا و تقویت نظام اسلامی و همچنین اهمیت و ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه منعقد شده است.
توسعه همکاریهای علمی، آموزشی، پژوهشی و تبلیغی فرهنگی دو مجموعه و بهرهمندی متقابل از تواناییها و ظرفیتها و امکانات یکدیگر از جمله اهداف تفاهم نامه یاد شده است.
همچنین بهرهمندی متقابل در ایجاد توسعه ارتباطات و تعمیق مناسبات علمی و فرهنگی میان معاونین، مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه و حوزه از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید باهنر کرمان و مرکز مدیریت حوزه علمیه استان دارای ۵ ماده است که به مدت ۴ سال اعتبار دارد.
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