پیوند علم و ایمان پشتوانه تمدن نوین اسلامی است

احمدعلی مقدم، در سالروز شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت تقویت تعامل میان نهادهای علمی و دینی تأکید کرد و وحدت حوزه و دانشگاه را کلید عبور از چالش‌های فکری امروز و ساختن آینده‌ای مبتنی بر دانش و اخلاق دانست.

وی با اشاره به جایگاه برجسته شهید مفتح در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: شهید مفتح از چهره‌های ممتاز انقلاب بود که با بینشی عمیق و نگاهی فراگیر توانست دو نهاد علمی بزرگ یعنی حوزه علمیه و دانشگاه را در مسیر هم‌افزایی و وحدت فکری قرار دهد، زیرا او باور داشت که اگر علم و دین در کنار هم حرکت کنند جامعه ایرانی می‌تواند الگویی برای پیشرفت و معنویت در جهان اسلام ارائه دهد.

این کارشناس سیاسی افزود: شهید مفتح نمونه بارز یک روحانی اندیشمند و دانشگاهی متعهد بود که نه‌تنها در عرصه اندیشه و تدریس، بلکه در میدان عمل هم پای آرمان انقلاب ایستاد و وحدت حوزه و دانشگاه میراث ماندگار اوست، میراثی که باید توسط نسل جوان دانشجو و طلبه تقویت شود.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان با تأکید بر شعار دانش، ایمان، و عمل انقلابی اظهار داشت: امروز که کشور در مسیر رشد علمی و فرهنگی قرار دارد، ضرورت دارد تعامل میان علما و اندیشمندان دانشگاهی بیش از گذشته تقویت شود و پیوند علم و ایمان می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای ساخت آینده‌ای مبتنی بر عدالت، اخلاق و پیشرفت باشد.

مقدم، به سابقه تاریخی این روز اشاره کرد و گفت: ۲۷ آذر یادآور شهادت مردی است که در روزهای سخت پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرچم وحدت میان دو قشر تأثیرگذار جامعه را برافراشت.

وی افزود: شهید مفتح با سخنرانی‌ها و فعالیت‌های علمی خود توانست ذهنیت‌ها را به هم نزدیک کند و از جدایی تاریخی میان حوزه و دانشگاه پلی به سوی هم‌فکری و همکاری بسازد و این روز در حقیقت نمادی از درک متقابل میان دین و دانش است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه امروز وظیفه ما است که این میراث فکری را در قالب کارهای فرهنگی و آموزشی ادامه دهیم تصریح کرد: تشکیل کرسی‌های گفت‌وگو بین استادان حوزه و دانشگاه، تدوین متون تلفیقی در علوم انسانی اسلامی و تربیت نخبگان متعهد از جمله راه‌هایی است که می‌تواند این آرمان را زنده نگه دارد.

وی افزود: وحدت حوزه و دانشگاه یک شعار نیست، بلکه راهی برای تحقق تمدن نوین اسلامی است.

مقدم، خاطرنشان کرد: حزب مؤتلفه اسلامی به عنوان یکی از جریان‌های وفادار به آرمان‌های امام و شهدا همواره خود را موظف می‌داند در مسیر تحقق وحدت ملی و تحکیم پیوند حوزه و دانشگاه گام بردارد و از تلاش‌های مجموعه‌های علمی و فرهنگی در این جهت، حمایت کند.