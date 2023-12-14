یادواره ۹۶ شهید سرباز منطقه دوم نیروی دریایی سپاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه عصر پنجشنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر اضافه کرد: میزبانی شهدا توفیق بزرگی است که خداوند شامل حال انسان‌ها می‌کند.

وی با تجلیل از خانواده‌های شهدای گرانقدر تصریح کرد: فضیلت خانواده شهدا به خاطر رنج‌ها و صبوری‌هایی که متحمل می‌شوند بسیار بالا است و اجر عظیم دارد.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از اهداف مهم برگزاری یادواره شهدا دانست و خاطرنشان کرد: منطقه دوم نیروی دریایی سپاه ۹۶ شهید سرباز تقدیم کرده است.

یادواره ۹۶ شهید سرباز منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مقامات لشکری، کشور، استاندار بوشهر و اقشار مختلف مردم در نماز خانه غدیر ستاد منطقه دوم نیروی دریایی سپاه برگزار شد.

در این مراسم از خانواده‌های معظم شهید سرباز، منطقه دوم نیروی دریایی سپاه تجلیل شد.