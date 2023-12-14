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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۵

یادواره ۹۶ شهید سرباز منطقه دوم نیروی دریایی سپاه برگزار شد

یادواره ۹۶ شهید سرباز منطقه دوم نیروی دریایی سپاه برگزار شد

بوشهر- یادواره ۹۶ شهید سرباز منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با حضور خانواده معظم شهدا، مقامات لشکری و کشوری از جمله استاندار بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه عصر پنجشنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر اضافه کرد: میزبانی شهدا توفیق بزرگی است که خداوند شامل حال انسان‌ها می‌کند.

وی با تجلیل از خانواده‌های شهدای گرانقدر تصریح کرد: فضیلت خانواده شهدا به خاطر رنج‌ها و صبوری‌هایی که متحمل می‌شوند بسیار بالا است و اجر عظیم دارد.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از اهداف مهم برگزاری یادواره شهدا دانست و خاطرنشان کرد: منطقه دوم نیروی دریایی سپاه ۹۶ شهید سرباز تقدیم کرده است.

یادواره ۹۶ شهید سرباز منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مقامات لشکری، کشور، استاندار بوشهر و اقشار مختلف مردم در نماز خانه غدیر ستاد منطقه دوم نیروی دریایی سپاه برگزار شد.

در این مراسم از خانواده‌های معظم شهید سرباز، منطقه دوم نیروی دریایی سپاه تجلیل شد.

کد مطلب 5967068

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