اعزام ۲ کاروان کرمانشاهی به حج عمره در دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی خو بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به از سر گیری حج عمره، اظهار کرد: با وجود وقفه ۹ ساله در برگزاری حج عمره اکنون اقدامات لازم برای اعزام ۲ کاروان اواخر آذر ماه مهیای اعزام شده است.

وی با بیان اینکه ۲ کاروان اختصاص یافته به استان کرمانشاه از اهل سنت و شیعه اعزام خواهد داشت، افزود: این کاروان در تاریخ ۱۵ دی ماه برای اهل سنت و در ۱۸ دی ماه برای شیعه به سوی سرزمین وحی اعزام خواهند داشت که مجموعاً ظرفیت این ۲ کاروان ۲۳۴ نفر است.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به جمعیت بالای حجاج ۱۰ ایستگاه پروازی برای حج عمره در نظر گرفته شده که حجاج اعزامی از غرب کشور باید به فرودگاه امام خمینی (ره) در استان تهران مراجعه کنند.

کریمی خو با اشاره به استقبال افراد دارنده فیش عمره مفرده، گفت: با توجه به این امر اکنون در پی افزایش کاروان جدید برای اعزام حجاج بیشتری هستیم و در حال حاضر بین بیش از ۳۵ هزار فیش سپرده‌گذاری عمره در استان کرمانشاه وجود دارد.

وی ادامه داد: تعداد ۶۰۰ اولویت برای اعزام به سفر حج در نظر گرفته شده که در مرحله نخست ۱۵۰ اولویت اول برای ثبت نام فراخوان داده شده بودند که از روز گذشته تا اولویت ۴۰۰ برای ثبت نام فراخوانده شدند که بر اساس پیش بینی‌ها تا ماه رمضان ۷۰ هزار نفر به این سفر راهی می‌شوند.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه به فعالیت ۲۱ مرکز زیارتی در کرمانشاه، بیان کرد: افراد داری فیش حج ابتدا با مراجعه به آدرس اینترنتی https://omreh.haj.ir/ باید پیش ثبت نام خود را انجام داده و سپس با انجام اقدامات اولیه با گرفتن فیش واریزی نهایی باید ظرف ۴۸ ساعت با مراجعه به بانک نسبت به تکمیل فرایند خود مابقی وجهه را واریز کنند.

کریمی خو تاکید کرد: دریافت گذرنامه برای افراد فاقد گذرنامه و یا تمدید مهلت گذرنامه با حداقل هفت ماه اعتبار، تزریق واکسن کرونا و مننژیت و نیز انجام معاینات پزشکی از الزامات این سفر بوده که باید نسبت به آن اقدام شود.

وی به هزینه‌های حج عمره برای هر اعزامی اشاره و عنوان کرد: هزینه اعزام هر نفر در سفر حج عمره برای هر ۲ کاروان اهل سنت و شیعه ۴۲ میلیون تومان برآورد شده است.

کریمی خود مطرح کرد: در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار فیش سپرده‌گذاری عمره که در تلاش هستیم در زمینه نقل و انتقالات فیش‌های عمره در دفاتر زیارتی با قیمت گذاری از سوی افراد بدون دخالت دفاتر قیمت گذاری توافقی انجام گیرد اما این انتقالات فقط یکبار امکان پذیر خواهد بود.

مدیرکل حج و زیارت کرمانشاه اضافه کرد: افرادی که در دهه ۸۰ فیش حج را تهیه کرده باشند به صورت روز شمار از طریق بانک سود لحاظ شده برای آنها واریز خواهد شد و باید ما به تفاوت را پرداخت کنند و در صورتی که دارندگان فیش در قید حیات نباشند با انحصار ورثه اعضای خانواده فیش حج به دیگر اعضای خانواده و یا فروش آن قابل انتقال خواهد بود.

کریمی خو در پایان به راه‌های ارتباطی برای دریافت فیش‌های عمره، افزود: افراد متقاضی برای دریافت اولویت از طریق کد دستوری #۶۴۵۱۱*۴* از اولویت خود آگاه و آن را مورد بررسی قرار دهند.