شرط اخذ رتبه دانشیاری برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی حذف شد

غلامرضا بصیرنیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تسهیل تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها گفت: براساس بندهای ۴ و ۵ ماده ۵ آئین نامه هیأت عالی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها مصوب سال ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی منوط به ارتقای رتبه علمی و به طور خاص تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی منوط به کسب رتبه دانشیاری شده بود و اعضای هیأت علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی حتماً باید دانشیار می‌شدند.

وی ادامه داد: با بررسی سوابق اجرای بندهای مذکور از آئین نامه هیأت عالی جذب، مشخص شد منوط کردن تبدیل وضعیت استخدامی به ارتقای رتبه علمی و کسب رتبه دانشیاری، در عمل چالش‌هایی را برای اعضای هیأت علمی ایجاد کرده است. لذا این شرط اصلاح و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی از ارتقای رتبه علمی آنها، تفکیک شد و به واقع تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی تسهیل شد.

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با اصلاح انجام شده عضو هیأت علمی می‌تواند سنوات خود را طی کند و البته یک سری امتیازات را در رتبه علمی خود کسب کند و تبدیل وضعیت انجام شود. لزومی ندارد که حتماً برای تبدیل وضعیت دانشیار شوند. این مصوبه در مورد تبدیل وضعیت همه اعضای هیأت علمی صدق می‌کند و فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی چه از پیمانی به رسمی آزمایشی و چه از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی سهل تر شد.

بصیرنیا افزود: البته اعضای هیأت علمی برای تبدیل وضعیت باید یک درصدی از امتیازات آئین نامه ارتقا را کسب کنند ولیکن الزام برای کسب رتبه دانشیاری جهت تبدیل وضعیت، حذف گردید.

وی تاکید کرد: همچنین با توجه به اینکه سطح علمی و مأموریت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با یکدیگر متفاوت است و نقش و مأموریت دانشگاه‌های سطح یک، دو، سه متفاوت است، تعیین جداول امتیازات برای تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی هم به هیأت امنای دانشگاه‌ها واگذار شد تا مطابق مصوبه هیأت امنای هر دانشگاه باشد.

دبیرشورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: تا زمان تعیین جداول مذکور توسط هیأت امنای دانشگاه‌ها، مصوبات ۱۹۶ و ۲۶۳ هیأت عالی جذب در دانشگاه‌ها ملاک عمل خواهد بود که براساس آن شرط احراز رتبه دانشیاری برای تبدیل وضعیت استخدامی را حذف کرده و جدولی را به عنوان روش جایگزین برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و سپس رسمی قطعی تصویب و ابلاغ کرده است، تا زمانی که جداول مربوطه توسط هیأت امناها تدوین و تصویب شود این مصوبات مبنای عمل خواهد بود.