به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری عصر یکشنبه در مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام در روستای گلکی تنگستان ضمن تسلیت ایام فاطمیه و شهادت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: مؤمنان واقعی مانند کوه صبر هستند و حرف‌های کفرآمیز نمی‌زنند و اگر با انقلاب پیمان بستند مانند این شهدای خوشنام خواهند بود که صبورانه ایستادند و به شهادت رسیدند.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اگر کسانی خوش ندارند در کنار دین و پیامبر بمانند و هنگام با پیامبر زندگی کنند، جای نگرانی نیست در آینده کسانی خواهند آمد که آنها جای خالی را پر خواهند کرد.

وی عنوان کرد: شما کنار پیامبر هستید پشت به دین می‌کنید جای هیچ نگرانی نیست ذخایر و گنجه‌هایی گرانبهایی هستند که در آینده خواهند آمد ما به پشت کردن شما اعتنایی نمی‌کنیم،

وی گفت: در تمام ۴۵ سال عمر انقلاب اسلامی قرآن را در طول دوران انقلاب و و بعد از و در آن لحظه به لحظه آن مشاهد می‌کنیم.

حسینی بوشهری ادامه داد: ویژگی‌های بیان شده را با شهدای عزیزمان، شهیدان دلیران تنگستان، رئیسعلی دلواری گرفته و دیگر شهدایی که در این خطه زرخیز کشور مایه فخر و مباهات ما بوشهرها است، تطبیق بدهید.

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مومنینی که در آینده خواهند آمد وقتی سخن از جهاد گفته می‌شود آماده میدان رزم هستند و نسبت به مؤمنان فروتن و متواضع هستند وقتی نوبت به دشمنان اسلام و خدا می‌رسد سر از پا نخواهند شناخت.

وی افزود: در هشت سال دفاع مقدس که با توطئه استکبار و در رأس آن آمریکا بر کشور هجوم آوردند دیدید که جوانان این کشور چگونه مرد میدان بودند.

وی گفت: هرگز در برابر کافر کوتاه نمی آئیم و تمام نیروهایمان این شهیدان خوشنام که امروز بر دوش امت همیشه در صحنه استان تشییع شد سرمایه ما هستند، زن و مرد، پیر، جوان اگر روز موعود فرا برسد مانند عزیزانی که هشت سال پای کار آمدند باز هم در برابر کفار می‌ایستند و می‌جنگند.

حسینی بوشهری یاد آور شد: در میدان رزم هر صحنه‌ای سخت‌تر از قبل به وجود بیاید خم به آبرو نمی‌آوریم و پای کار و میدان دار هستیم.

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: تعداد شهدای روحانیت در هشت سال دفاع مقدس چشمگیر است، روحانیتی که به حسب ظاهر باید با سخن و بیان خود هدایت گری کند ولی آن موقع که می‌گویند این گردان نیاز به روحانی دارد تا مایه دلگرمی رزمندگان باشد این روحانی عمامه به سر و لباس رزم پوشیده می‌گوید من کجا بروم تا راه برای رزمندگان بازکنم.

وی خاطر نشان کرد: این روحانی طلبه تحصیل کرده حوزه علمیه روی میدان مین می‌رود تا عزیزان رزمنده بدانند روحانیت تنها اهل سخن گفتن نیست در میدان‌های سخت هم حضور دارند زیرا ما تربیت شدگان مکتب حسینی (س)، زهرا (س) و روح الله موسوی خمینی (ره) هستیم.

حسینی بوشهری بیان کرد: جهاد مؤمنان تنها جهاد نظامی نیست اگر نیاز باشد جهاد فرهنگی، اقتصادی، مسئله سیاسی به جهاد احساس شود علیرغم میل دشمنان با حضور پای صندوق‌های رأی به دشمنان خواهند گفت کور خوانده‌ای و در این میدان‌ها نیز حضور خواهند یافت.

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ما بیعتی با امام و شهیدان بسته‌ایم تصریح کرد: تا آخر پای این انقلاب خواهیم ماند و چشم‌ها به افق‌های دور دوخته شده تا ظهور مهدی را نظاره گر باشیم.

وی ادامه داد: از ملامت، ملامت گران نخواهیم هراسید، در دوران دفاع مقدس هم گاهی بیان می‌کردند چرا این عزیزان به جبهه می‌روند آرامش و آسایش خود را حفظ کنید نیازی به جبهه رفتن نیست اما پدران و مادران، همسران شهدا از ملامت ملامت گران هرگز نهراسیدن و با سر بلندی و با افتخار بیان می‌کنند ما پاسدار خون شهیدان هستیم.