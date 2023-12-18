به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی سخنگوی هیأت منصفه گفت هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اتهام آقای میلاد علمی انواری، مدیر مسؤول پایگاه خبری رخداد اقتصادی نشر اکاذیب رایانه‌ای در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۰ موضوع شکایت آقای بابک بختیاری مدیر عامل شرکت آیس پک ایرانیان و اتهام آقای تورج تیمورزاده هم، اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای از طریق انتشار مصاحبه ریاست محترم قوه قضائیه در کسوت معاون اول قوه قضائیه و انتساب آن به زمان فعلی به قصد تشویش اذهان عمومی موضوع شکایت فرماندار ویژه ورامین بود که اعضای هیأت منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهمان به اتفاق آرا آنان را مجرم ندانستند.

نصراللهی در پایان گفت: آرای دادگاه‌های رسیدگی به پرونده اتهام‌های آقایان میلاد علمی انواری و تورج تیمورزاده که هر دو آنها به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقباً صادر خواهد شد.