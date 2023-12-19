معرفی بازار سلامت ایران به اروپا از طریق لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، در حاشیه دیدار با معاون وزیر بهداشت دولت لیبی که روز سهشنبه در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: در نشست با هیأت وزارت بهداشت دولت لیبی مذاکرات خوبی انجام شد. لیبی وسعت ایران را با یک دهم جمعیت ایران داراست.
وی افزود: خوشبختانه علوم پزشکی ایران در لبه دانش قرار دارد و مورد علاقه سایر کشورهاست. با هیأت لیبیایی نیز در زمینه تجربیات ایران را در حوزههای بهداشت، درمان و آموزش مذاکره شد.
کریمی با اشاره به اینکه پزشکان ایرانی وقتی فارغ التحصیل میشوند مهارتهای زیادی دارند چون تعداد زیادی بیمار ویزیت و عمل کرده اند، ادامه داد: همچنین در زمینه نحوه آموزش علوم پزشکی در ایران با ادغام آموزش و درمان در نظام سلامت، توضیحاتی به معاون وزیر بهداشت لیبی و هیأت همراه ارائه شد.
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: در زمینه توسعه گردشگری سلامت بین دو کشور نیز تبادل نظر شد. ایران با در اختیار داشتن مراکز مجهز درمانی، پزشکان مجرب و قیمت رقابتی درمانی که داراست، میتواند پذیرای بیماران کشور لیبی باشد که این مساله مورد استقبال هیأت لیبیایی قرار گرفت.
کریمی با بیان اینکه در خصوص تجهیزات پزشکی نیز مذاکراتی بین دو هیأت صورت گرفت، اضافه کرد: ایران بیشتر از ۴۰ درصد نیازهای خود به تجهیزات پزشکی را در داخل تولید میکند. هیأت لیبیایی اعلام کردند علاقمند به استفاده از این تجهیزات در کشورشان هستند.
وی با بیان اینکه با توسعه همکاریهای نظام سلامت دو کشور شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران میتوانند از ظرفیت بازار لیبی بهره مند شوند، گفت: در زمینه اورژانس نیز هیأت لیبیایی به دلیل کشور پهناور و صحراهای گستردهای که لیبی دارد، پرسشهای مطرح کردند که شامل مواردی از انتقال بیماران با اورژانسهای زمینی و هوایی بود.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: پروتکلهای درمانی در زمینه بیماریهای فراگیر از موارد دیگر مذاکرات دو هیأت بود که از تجربیات ایران در این زمینه طرح سوال شد. همچنین در زمینههای نظام سطح بندی خدمات درمانی و تعرفهها، پرداختها، پوشش بیمهای هیأت لیبیایی علاقمند به استفاده از تجربیات ایران بودند.
کریمی با اعلام اینکه در حال حاضر ۲۸۰ بیمارستان و مرکز درمانی در کشور مجوزهای لازم برای پذیرش گردشگر خارجی سلامت (IPD) را در اختیار دارند، گفت: به طور خلاصه در زمینه پذیرش گردشگر سلامت از لیبی و صادرات تجهیزات پزشکی به لیبی زمینههای همکاریهای خوبی بین دو کشور وجود دارد.
معاون درمان وزارت بهداشت در پایان یادآور شد: لیبی دروازه قاره آفریقا با اروپا هم محسوب میشود و تبادلات زیادی با اروپا دارد و این مسئله میتواند به معرفی علوم پزشکی ایران و شرکتهای تولید کننده اقلام سلامت به اروپا کمک کند.
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