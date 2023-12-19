اتفاقات بازی غیرطبیعی بود/ استقلال نیازی به این کارها نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی عصر امروز سه‌شنبه در نشست خبری بعد از بازی با استقلال خوزستان اظهار کرد: شرایط برای بازی کردن مهیا نبود، زمین خوب نبود و اتفاقاتی که در بازی رخ داد غیر طبیعی بود، این اصلاً نرمال نیست و در همچین زمینی اصلاً نمی‌شود بازی کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه ما ۲ بار عقب افتادیم، تصریح کرد: شرایط به گونه‌ای بود که باید جبران می‌کردیم، در مجموع بازی خوبی از بازیکن‌های خودمان شاهد بودیم، شاید سه چهار بار روی دروازه ما آمدند که متأسفانه ۲ بار آن گل شد و جبران کردن در این جو و زمین واقعاً سخت بود لذا بازیکن‌های ما زحمت زیادی کشیدند.

وی اضافه کرد: برای بردن بازی تلاش زیادی کردیم اما متأسفانه به نظر بنده یک سری اتفاقات عجیب و غریبی وسط بازی افتاد و وقفه‌های طولانی که ایجاد شد بازی را سرد کرد.

گل محمدی با اشاره به تیم استقلال خوزستان گفت: با توجه به شرایط و مهره‌های خوبی که این تیم دارد و فوتبالی که ارائه می‌دهد به نظر بنده اصلاً خوب نیست که دنبال این کارها بروند و احتیاجی هم به آن ندارند. در هر صورت نتیجه مساوی برای ما در این بازی اصلاً خوب نبود و با توجه به شرایط جدول هدف ما بردن بود.

سرمربی تیم پرسپولیس عنوان کرد: فکر می‌کنم تیم‌های بزرگ هم به اینجا آمده، به مشکل برخورده و با اتفاقات بازی را بردند. این همه بی‌نظمی و اتفاقات عجیب و غریب نباید در بازی لیگ برتر ایران رخ دهد و در کل شرایط خوبی برای بازی کردن نبود.

وی با اشاره به اتفاقات رخ داده در بحث داوری اظهار کرد: طبق صحبت‌هایی که بازیکن‌ها از بیرون داشتند، باید یکی دو پنالتی به نفع ما گرفته می‌شد یا صحنه‌ای که گل دوم را خوردیم، خطا بود، البته من «عرب براقی» را داور سالمی می دانم و وی بازی سختی را قضاوت کرد که امیدوارم صحبت‌های گفته شده غیر واقعی باشد.

سرمربی تیم پرسپولیس تهران گفت: فکر می‌کنم تیم حریف به هدفی که کسب حداقل امتیاز بود رسید اما شرایط برای بازی کردن در این زمین ناهموار و این جو اصلاً خوب نبود. اصلاً نمی‌دانم همچین زمینی چطور باید برای بازی کردن تأیید شود.

گل محمدی اضافه کرد: به نظرم یکی دو تیم دیگر در این زمین بازی و تمرین می‌کنند، در این زمین واقعاً بیشتر از این نمی‌شد موقعیت سازی کرد و با این حال توانستیم خیلی پاس بدهیم اما شرایط برای اینکه بتوانیم ایجاد موقعیت کنیم اصلاً خوب نبود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص رتبه و کیفیت فنی تیم استقلال خوزستان گفت: پیش از بازی هم به کیفیت خوب فنی تیم استقلال خوزستان اشاره کردم، بازیکن‌های جوان و با تجربه خوبی دارد و با فوتبالی که ارائه می‌کند واقعاً لیاقتش در این جایگاهی که اکنون در جدول دارد، نیست.

سرمربی تیم پرسپولیس در مورد پرتاب بطری در بازی‌ها بیان کرد: فرهنگسازی آن یک کار ریشه‌ای است و باید از قبل روی آن کار انجام می‌شد، نظارت و امنیتی که باید در ورزشگاه وجود داشته باشد. شاید در فوتبال ایران قبلاً هم این مسأله بوده اما اکنون بیشتر شده و به نظر من این مساله باید ریشه‌یابی و حل شود.

گل محمدی در پاسخ به خبرنگاران در خصوص نتایج چند بازی اخیر تیم عنوان کرد: قطعاً نتایج خوب و آنگونه که هواداران و خودمان انتظارش را داشتیم نبوده ولی باید این را در نظر بگیریم که ما در یک فشردگی بسیار سخت مسابقات بوده‌ایم. پروازهای مختلف، مصدومیت‌هایی که به وجود آمد، سرماخوردگی‌ها و آنفلوآنزای شدیدی که وارد تیم شد همه این‌ها دخیل بودند ضمن اینکه در بخش حمله خوب ایجاد موقعیت کردیم ولی خوب استفاده نمی‌کردیم به طور مثال در بازی صنعت نفت دقیقه ۹۷ گل خوردیم یا بازی دحیل که پنالتی را به گل تبدیل نکردیم همه این‌ها بازیکن‌ها را به لحاظ روحی و روانی تحت فشار می‌گذارد.

وی ادامه داد: در هر صورت دوران سختی را می‌گذرانیم، تا نیم فصل سه بازی داریم و قطعاً چیزی که مهم است این بوده که در این سه بازی باید بتوانیم حداکثر امتیاز را کسب کنیم تا خودمان را بالای جدول نگه داریم و از طرفی هم بتوانیم در نیم فصل یک ریکاوری خوب داشته باشیم.

سرمربی تیم پرسپولیس با بیان اینکه نیم فصل خیلی سختی را گذرانده‌ایم، تصریح کرد: تعطیلات زیاد بود و اتفاقاتی که از شروع فصل رخ داد د بود که فکر می‌کنم همه این‌ها در نتایج تیم تأثیر داشت.

گل محمدی در خصوص عملکرد بازیکنش در پاسخ به خبرنگاران گفت: در مورد نبیل باهویی زیاد صحبت شده و فکر نکنم بیش از این نیاز به صحبت باشد اما بازیکنی که وارد یک تیم جدید می‌شود نیاز به زمان و فرصت بیشتری دارد تا بتواند خودش را با شرایط سازگار کند، امروز اولین گل نوید را دیدیم که به نظر بنده می‌تواند شروع خوبی برای او باشد.