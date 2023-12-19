پلمب یک واحد صنفی در تبریز به علت کشف حجاب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هاشم شفعی، معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی آذربایجان شرقی گفت: در پی گزارش واصله مبنی بر اینکه یک شرکت مصالح ساختمانی، بنام گالری سرانو، بدون اخذ مجوز، اقدام به برگزاری نمایشگاه آثار معماری در تبریز نموده و بیشتر افراد شرکت کننده خانم، پوشش اسلامی را رعایت نکرده و به صورت کشف حجاب در محل حضور یافته بودند؛ همچنین در صفحه کاری در فضای مجازی، به انتشار و بارگذاری تصویر نامتعارف اقدام کرده بودند، با هماهنگی قضائی، محل مور نظر پلمب شد و پرونده تحت رسیدگی است.