حسین توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط اردوی تیم ملی پاراوزنه‌برداری گفت: تیم پاراوزنه‌برداری در مسابقات جهانی سه مدال طلا کسب کرد و مابقی وزنه‌برداران دیگر هم خیلی خوب کار کردند. تیم در بازی‌های آسیایی هانگژو با یک کلاس بالاتر شرکت کرد و از نظر مدالی به دو مدال طلا رسیدیم ولی از نظر کیفیت رکوردی بهتر از جهانی کار کردیم. روح الله رستمی در بازی‌های آسیایی هانگژو در جایگاه دوم قرار گرفت اما به لحاظ رکوردی ۵ کیلوگرم بیشتر از جهانی وزنه زد.

وی ادامه داد: ما کار خودمان را در مسابقات انجام می‌دهیم و اینکه چه نتیجه‌ای کسب شود باید به رکوردها توجه کرد. ورزشکاری که وزنه بیشتری زده اما باز هم در جایگاه دوم قرار گرفته به این معنی است که سایر کشورها هم در حال کار کردن هستند. سطح رقابت‌ها نسبت به جهانی در بازی‌های آسیایی بالاتر رفت و وزنه‌برداران ما هم وزنه بیشتری زدند. من با این تیم سه سال و نیم است که کار می‌کنم و شرایط خوبی دارد.

سرمربی تیم پاراوزنه‌برداری تأکید کرد: من ارادت خاصی به تیمم دارم، آن‌ها هم جوان هستند و خیلی امیدوارم در پارالمپیک نتایج خوبی به دست بیاورند. قبل از بازی‌های آسیایی هانگژو اردوهای طولانی مدت زیادی داشتیم و پاراوزنه‌برداران فشار زیادی تحمل کردند و دور از خانواده هم بودند. به همین خاطر یک ریکاوری در نظر گرفتیم که پاراوزنه‌برداران دلشان برای اردو تنگ شود. از اول دی ماه اردوی ما شروع شد و ابتدا اردوهای کوتاه مدت و پس از آن اردوها به مسابقات متصل می‌شود و کار را ادامه می‌دهیم.

توکلی گفت: چند مسابقه هم پیش رو داریم که تلاش می‌کنیم در مسابقاتی شرکت کنیم که به لحاظ رفت و آمد نزدیک به ایران باشند تا از نظر تهیه بلیط و رفت و آمد دچار مشکل نشویم. بنابراین شرکت در مسابقات گرجستان و دبی مدنظر ماست که گام‌های پارالمپیک پر شود و بعد از این دو مسابقه هدف تنها پارالمپیک پاریس باشد. ما برنامه‌های خودمان را هم دادیم و نزدیک به مسابقات اردوهای طولانی‌تر خواهیم داشت.

وی در مورد شرایط کسب سهمیه پارالمپیک عنوان کرد: اکثر پاراوزنه‌برداران برای مسابقات جهانی و آسیایی همیشه مدال‌آور بودند و همین وضعیت در پارالمپیک هم وجود دارد، تنها شاید رقابت در پارالمپیک بیشتر از بقیه مسابقات باشد. همه ورزشکارانی که سطح کیفی بالایی دارند به پارالمپیک می‌آیند. من فکر می‌کنم ما می‌توانیم با ۶ وزنه‌بردار به پارالمپیک برویم.

عضو کمیته فنی فدراسیون وزنه‌برداری درباره انتقادها مبنی بر عدم وزنه زدن تیم ملی وزنه‌برداری در مسابقات قطرکاپ عنوان کرد: من نمی‌دانم چرا وقتی همه کشورها از این موقعیت استفاده می‌کنند و در رقابت‌های قطرکاپ تنها وزن‌کشی می‌کنند، ما این کار را نکنیم. در فاصله هفت ماه مانده به المپیک حتماً باید وزنه‌بردار تحت فشار قرار می‌گرفت. تیم ملی دو مسابقه مهم و سخت جهانی و بازی‌های آسیایی را پشت سر گذاشته است. از همه مهم‌تر اینکه وزنه‌برداری رشته‌ای نیست که در فاصله کم وزنه‌برداران به آمادگی برسند. مگر وزنه‌بردار بلغاری در مسابقات جهانی وزنه زد؟! یا ورزشکار چینی در کلمبیا وزنه زد.

وی گفت: در یکی دو مسابقه این امتیاز را قائل شدند که وزنه‌بردار وزنه نزد، چرا ما نباید از این قانون استفاده کنیم؟! مگر ملاک المپیک نیست؟! حضور در یک مسابقه وزن کم کردن و فشار مضاعف و حتی آسیب‌دیدگی به دنبال دارد، بنابراین وقتی شرایط به ما کمک می‌کند در مسابقه‌ای مثل قطرکاپ وزنه نزنیم چرا نباید از آن استفاده کنیم. به نظرم فدراسیون وزنه‌برداری عاقلانه‌ترین تصمیم را گرفت. حال اینکه برخی دوستان به دنبال تخریب یک فدراسیون جوان هستند بیشتر به خاطر منافع شخصی است. تخریب یک فدراسیون که ساختار آن تغییر کرده چه سودی برای کسی دارد؟!