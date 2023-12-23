به گزارش خبرگزاری مهر، علی داوودی ملی پوش سنگین وزن ایران در خصوص آخرین شرایط اردویاش در چالوس گفت: شرایط اردو از نظر مکان، موقعیت و تغذیه و امکانات. بسیار خوب است.
وی ادامه داد: فکر میکنم در طول سالهای قبل اردویی به این خوبی نداشتیم به خصوص این اردو که یکی از بهترینها است. فعلاً که اینجا در چالوس هستیم و برای لیگ به تهران می آییم و دوباره احتمالاً به همین جا بر خواهیم گشت.
داوودی اظهار داشت: در بهمن ماه آسیایی ازبکستان را داریم که یکی از مسابقات گزینشی المپیک است. به نسبت فاصلهای که تا شروع این رقابتها وجود دارد ۹۰ درصد آماده هستم. در این مسابقات تلاش میکنم تا یک رکورد مجموع خوب را بزنم و فاصلهام را با رقبایم در المپیک کمتر کنم.
نایب قهرمان المپیک گفت: همه هدفم این است که تا زمان المپیک این فاصله را به صفر برسانم تا با قدرت هر چه تمامتر در این رقابتهای مهم جهان شرکت کنم. قدم به قدم پیش میرویم تا به امید خدا نتیجه همه تلاشهایی که در این مدت کردهایم را ببینیم.
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