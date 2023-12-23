به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی و معرفی کتاب «آلمان و حقوق بشر» یکشنبه سوم دی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این مراسم احمد مؤمنی راد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر هیات عالی گزینش کشور؛ محمود واعظی رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران؛ عباس خامه یار معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ادیان و مذاهب و رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی ایران در لبنان، قطر و کویت؛ نورالله قیصری عضو هیات علمی دانشگاه تهران حضور داشته و به ارائه نکاتی می پردازند.

همچنین حمید محمدی نویسنده این کتاب و رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در آلمان نیز در این نشست حضور دارد.

این‌برنامه فردا یکشنبه سوم دی از ساعت ۱۴:۴۵ در تالار امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار می شود.