به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف استانداردسازی و ارتقای کیفیت مراسم دانشآموختگی، شیوهنامهای جدید را با همکاری چند واحد دانشگاهی تدوین و ابلاغ کرد.
در متن ابلاغ معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:
مراسم دانشآموختگی بهعنوان آیینی رسمی و اثرگذار، بیانگر پایان یک مقطع از مسیر علمی دانشجویان و آغاز مرحلهای نوین از زندگی فردی، اجتماعی و حرفهای آنان است. روز دانشآموختگی، افزون بر آنکه برای دانشجویان و خانوادههای ایشان از اهمیت و ارزش ویژهای برخوردار است، برای اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه نیز نماد تحقق اهداف آموزشی، فرهنگی و تربیتی دانشگاه محسوب میشود. در این مراسم، مجموعه تلاشها و زحمات دانشجویان، اساتید و مدیران دانشگاه به ثمر نشسته و مورد تکریم قرار میگیرد.
دانشآموختگی، آغازی برای ورود دانشجویان به عرصههای جدید زندگی است؛ عرصههایی که مستلزم تصمیمگیریهای مهم و تعیین مسیر آینده میباشند.
در چارچوب سپهر فکری و سیاستگذاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، همانگونه که برگزاری مراسم نودانشجویان و آیین استقبال از دانشجویان جدیدالورود بهصورت رسمی مورد تأکید، برنامهریزی و ابلاغ قرار میگیرد، برگزاری مراسم دانشآموختگی و بدرقهای فاخر، منسجم و در شأن جایگاه دانشجو نیز از اهمیت ویژه برخوردار است و بهعنوان یکی از مأموریتهای فرهنگی و هویتی این معاونت تلقی میگردد. بر اساس اقدام ۴۹ از راهکنش پنجم سند تحول و تعالی دانشگاه، موارد زیر جهت توجه و اجرا ابلاغ میگردد.
الف- اهداف:
· پاسداشت مقام علم و عالم
· قدردانی و سپاسگزاری از حمایتها و پشتیبانی مادی و معنوی خانواده محترم دانشجویان و در واقع تکریم و تجلیل از نهاد بسیار مهم خانواده.
· تکریم اساتید محترم گروههای آموزشی که معیت ایشان سبب رشد و جامعه پذیری دانشجویان گردیده است.
· ادای سوگند و اعلام تعهد علمی و اخلاقی برای خدمت به جامعه و ایران عزیز.
· ایجاد خاطرهای ماندگار از مراسم دانش آموختگی در دانشجویان و خانواده هایشان.
· ایجاد وحدت رویه در عین توجه به تنوع سلائق.
· ارتقای کیفیت مراسم دانش آموختگی.
· بدرقه مناسب و در شان دانشجویان.
ب- سیاست ها:
· باعنایت به نقش بی بدلیل اساتید، در این مراسم تلاش گردد زمینه حضور حداکثری اساتید گروههای مرتبط با دانش آموختگان، فراهم شود.
· ضمن پرهیز از تصدی گری، به اصل دانشجو محوری و واگذاری برنامه ریزی و اجرا به دانشجویان توجه گردد.
· دربرنامه ریزی به دو اصل تنوع با توجه به سلائق دانشجویان و اقتضائات محلی- منطقهای و فاخر بودن در چارچوب ضوابط و مقررات توجه گردد.
· احترام و تکریم شرکت کنندگان بویژه خانوادههای محترم، مدنظر قرار گیرد.
· درصورت وجود مشاهد مشرفه و بقاع متبرکه در شهر، حتی الامکان به نحوی برنامه ریزی گردد، که تمام مراسم و یا بخشی از آن در این مکانهای مقدس، باشکوه بالایی برگزار گردد.
· باتوجه به قداست دانشگاه، مفاد آئین نامه آراستگی و شئون فرهنگی رفتاری مدنظر قرار گیرد.
· مفاد نامه اصول و چارچوبهای حاکم بر موسیقی و برنامههای تفریحی به شماره ۳۵۴۷/۱۱ مورخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۲ مورد توجه قرار گیرد.
ج- فرآیند اجرایی
۱ – متقاضیان برگزاری مراسم دانش آموختگی، باید یک ماه قبل از موعد مذکور، درخواست خود را به ریاست دانشکده ارائه نمایند.
۲- درخواست برگزاری مراسم دانش آموختگی به تناسب تعداد دانشجویان واحدها و از طریق دانشکدهها، به معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد ارسال میگردد.
۳ - معاونت فرهنگی و دانشجویی پس از دریافت درخواستهای ارسالی از دانشکده ها، موضوع را در شورای فرهنگی واحد، جهت بررسی و تصمیم گیری طرح مینماید. مصوبه شورای فرهنگی واحد میباید مشتمل بر بودجه مراسم و سهم پرداختی هردانشجو، زمان، مکان برگزاری مراسم، برنامه محتوایی مراسم و. باشد.
۴- پس از تصویب، کمیته اجرایی مراسم به شرح زیر تشکیل میگردد:
۱- معاون فرهنگی و دانشجویی واحد-رئیس کمیته
۲ - مدیرکل/ مدیر/ رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی واحد- دبیر و عضو کمیته
۳- نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- عضو کمیته
۴- مدیر روابط عمومی واحد- عضو کمیته
۵- نماینده معاونت آموزشی واحد- عضو کمیته
۶- نماینده حراست واحد- عضو کمیته
۷- نماینده معاونت توسعه و منابع انسانی- عضو کمیته
۸- نماینده دانشجویان (حداقل ۲ نفر) - عضو کمیته
۵- هزینه اصلی مراسم چنانچه تا کنون بوده است، از طریق مشارکت دانشجویان و یا جذب حامیان مالی تامین میگردد. لازم به ذکر است تامین بخشی از هزینهها از بودجه فرهنگی، پس از تصویب شورای فرهنگی واحد بلامانع است. تلاش گردد فیلمبرداری از مراسم و عکس یادگاری توسط واحدها انجام گیرد. ضمناً متن سوگند نامه به تعداد شرکت کنندگان در گالینگور مناسب توسط واحدها، تامین و به دانشجویان اهدا شود.
۶- هر دانشآموخته مجاز به همراه داشتن حداکثر دو همراه از بستگان درجه یک است؛ افزایش تعداد همراهان حسب ظرفیت مکان برگزاری، با تائید شورای فرهنگی واحد، امکان پذیر است.
حسن اجرای این شیوه نامه برعهده رئیس و معاون فرهنگی و دانشجویی واحد میباشد.
بدینوسیله مراتب قدردانی و امتنان خود را از واحدهای تبریز، اصفهان (خوراسگان)، اراک، فیروزآباد، شاهینشهر، رشت و نجفآباد اعلام مینمایم که با ارائه نظرات، پیشنهادها و ملاحظات کارشناسی، نقش مؤثر و ارزندهای در فرآیند تدوین، تکمیل و نهاییسازی این شیوهنامه ایفا نمودهاند. بهرهمندی از دیدگاههای این واحدها، زمینه ابلاغ شیوهنامه حاضر را با رویکردی جامعتر، منسجمتر و اجراییتر فراهم ساخته است.
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