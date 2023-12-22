انتقاد صنعا از قطعنامه شورای امنیت درباره غزه و کارشکنی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمدعلی الحوثی»، عضو شورای عالی سیاسی یمن روز جمعه در سخنانی در واکنش به تصویب ساز و کار نظارتی قطعنامه افزایش کمک‌های بشردوستانه به ساکنان نوار غزه اعلام کرد که آمریکا بار دیگر با حق وتوی خود مانع از برقراری آتش بس در غزه شد.

عضو شورای عالی سیاسی یمن در پستی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «آمریکا بار دیگر امشب با استفاده از حق وتو خود مانع از توقف کشتار و نسل کشی خود و اسرائیل در غزه شد.»

وی افزود: «بنابراین ما امروز تاکید می‌کنیم که آنچه آمریکا (در شورای امنیت) انجام داد اعدام و (اقدام) تروریستی آشکار علیه مردم غزه و بشریت بود.»

وی ادامه داد: «قطعنامه شورای امنیت در کمک رسانی به غزه شامل اعمال نظارت خواهد بود که مانعی برای ورود کمک‌ها خواهد بود، زیرا اجرایی شدن ارسال کمک‌ها صرفاً با موافقت اسرائیل، خواهد بود و به زودی نظاره‌گر آن خواهیم بود.»

الحوثی به قطعنامه نظارتی شورای امنیت در اعمال محدودیت‌های ظالمانه در ارسال محموله‌های بشردوستانه از طریق کشتی‌ها به مناطق تحت حاکمیت «انصارالله» در یمن استناد کرد و گفت: «آنچه سازمان ملل با اقدامات نظارتی (ضد بشری) خود علیه جمهوری یمن انجام داد. گواه روشنی علیه ساکنان غزه است.»

الحوثی با انتقاد از بی‌توجهی سران کشورهای عربی و اسلامی درباره شرایط انسانی وخیم غزه، موضوع نظارت بر محموله کمک‌های ارسالی را با وجود بی اعتنایی رهبران عربی اسلامی دیگر موضوعی کم اهمیت دانست و گفت: «کسانی که جسارت تأمین غذا برای اهل غزه ندارد، جرأت ارسال اسلحه هم نخواهد داشت.»

عضو شورای رهبری «انصارالله» تاکید کرد که تلاش واشنگتن برای صدور قطعنامه دلخواه، مؤید وحشیگری آمریکا و همدستی آن با اسرائیل در جنایات و کشتار غزه است.

قطعنامه ۲۷۲۲ شورای امنیت در خصوص وضعیت غزه امروز علیرغم کارشکنی آمریکا در خصوص گسترش ورود کمک‌های انسان دوستانه با ۱۳ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع تصویب شد؛ در این میان نماینده آمریکا به این قطعنامه رأی ممتنع داد.

این در حالیست که «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در نشست جاری شورای امنیت سازمان ملل تلاش کرد تغییری در یک عبارت ایجاد کرده و مطابق با آن خواستار برقراری آتش بس فوری در غزه شود؛ اما آمریکا آن را وتو کرد و بنابراین اصلاحیه پیشنهادی روسیه رد شد.

بر این اساس، آمریکا درخواست روسیه برای گنجانده شدن بندی برای «توقف فوری و پایدار درگیری‌ها» در متن قطعنامه شورای امنیت را وتو کرد؛ انگلیس نیز به آن رأی ممتنع داد.

لذا با وتوی آمریکا بند مربوط به لزوم برقراری آتش بس حذف شد و صرفاً به افزایش ارسال کمک‌های انسان دوستانه اکتفا گردید.