آمریکا دنبال تضمین ادامه کشتار اسراییل در غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «واسیلی نبنزیا»، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت با لحنی تند از کارشکنیهای آمریکا در جلوگیری از کشتار مردم غزه توسط اسراییل انتقاد کرد.
نماینده روسیه بعد از تصویب قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار افزایش کمکهای انسانی به غزه است توضیح داد که چرا مسکو این قطعنامه را علیرغم کارشکنیهای آمریکا وتو نکرده است.
واسیلی نبنزیا طی اظهاراتی تصریح کرد: «واشنگتن در حال انجام بازی نابکارانهای برای گنجاندن مجوز کشتار غیرنظامیهای فلسطینی توسط اسراییل است.»
نماینده روسیه در ادامه خاطرنشان کرد که هدف رایزنیهای آمریکا در منطقه پیشبرد صلح نیست.
وی گفت: «آمریکا در حال دورهگردی در منطقه است، اما نه برای پیشبرد صلح -آنطور که همکار آمریکاییام گفت- بلکه برای تضمین منافع کوتاه مدت واشنگتن.»
این دیپلمات بلندپایه روسیه در ادامه به توضیح درباره این پرداخت که چرا مسکو سند مذکور را وتو نکرده است.
وی تصریح کرد: «همکاران، اگر این سند مورد حمایت تعدادی از کشورهای عربی نبود ما حتماً آن را وتو میکردیم.»
وی اضافه کرد: «همزمان میدانیم که بعضی از تهیهکنندگان این قطعنامه از جمله کشورهای عربی هم حمایتشان از آن را پس گرفتند اما ما همیشه بر این عقیدهایم که جهان عرب خودش قادر به اتخاذ تصمیم و قبول مسئولیت کامل بابت آن است. تنها به این دلیل است که ما مانع تصویب این سند نمیشویم.»
تصویب قطعنامه جدید در حالی صورت گرفت که طی روزهای گذشته رأیگیری بر سر آن چهار بار به تعویق افتاده بود. سرانجام نماینده آمریکا امروز جمعه اعلام کرد آماده رأی دادن به متن اصلاحشده جدید است.
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