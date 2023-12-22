به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد ناصر العاطفی، وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن در صنعا با هشدار به رژیم صهیونیستی گفت: نیروهای مسلح یمن در صورت ادامه تجاوز اسراییل به نوار غزه، گزینههای متعددی در برابر «اسراییل» دارد و یمن امروز نقشی غیرقابل کتمان و مؤثری در معادلات جهانی دارد.
وزیر دفاع یمن افزود: نیروهای ما گزینههای متعددی در قبال رژیم صهیونیستی در صورت متوقف نکردن تجاوزاتش به نوار غزه و ادامه محاصره غزه و فلسطین دارند.
وی خاطر نشان کرد که تحرکات نظامیان بیگانه و مزدورانشان در منطقه ما را در برابر مأموریتهای متعددی قرار میدهد که مهمترین آن هوشیاری و احتیاط است.
العاطفی تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن، معادله جدیدی را در سطح منطقه و جهان به یاری خداوند و پشتوانه مردم و حمایت آنها از این نیروها تحمیل کردند.
وی افزود: برخی کشورها هستند که حتی نمیتوانند به تهدید ظاهری استفاده از نیروی زور بپردازند، زیرا چنین موضعی به تصمیمات جسورانه و راهبردی نیاز دارد.
وزیر دفاع یمن گفت توطئههای بزرگی علیه مساله فلسطین و ملتهای عربی و منطقه وجود داشت، که رهبری، دولت و ملت و نیروهای مسلح یمن با هماهنگی آزادگان امت اسلام، این توطئههای شوم را خنثی کردند.
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