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۲ دی ۱۴۰۲، ۲:۱۵

یمن رژیم صهیونیستی را با گزینه‌های نظامی بیشتر تهدید کرد

یمن رژیم صهیونیستی را با گزینه‌های نظامی بیشتر تهدید کرد

وزیر دفاع یمن تاکید کرد که نیروهای مسلح این کشور در صورتی که رژیم صهیونیستی به تجاوزات علیه نوار غزه و محاصره آن پایان ندهد، گزینه‌های متعددی علیه این رژیم به کار خواهد بست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد ناصر العاطفی، وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن در صنعا با هشدار به رژیم صهیونیستی گفت: نیروهای مسلح یمن در صورت ادامه تجاوز اسراییل به نوار غزه، گزینه‌های متعددی در برابر «اسراییل» دارد و یمن امروز نقشی غیرقابل کتمان و مؤثری در معادلات جهانی دارد.

وزیر دفاع یمن افزود: نیروهای ما گزینه‌های متعددی در قبال رژیم صهیونیستی در صورت متوقف نکردن تجاوزاتش به نوار غزه و ادامه محاصره غزه و فلسطین دارند.

وی خاطر نشان کرد که تحرکات نظامیان بیگانه و مزدورانشان در منطقه ما را در برابر مأموریت‌های متعددی قرار می‌دهد که مهمترین آن هوشیاری و احتیاط است.

العاطفی تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن، معادله جدیدی را در سطح منطقه و جهان به یاری خداوند و پشتوانه مردم و حمایت آنها از این نیروها تحمیل کردند.

وی افزود: برخی کشورها هستند که حتی نمی‌توانند به تهدید ظاهری استفاده از نیروی زور بپردازند، زیرا چنین موضعی به تصمیمات جسورانه و راهبردی نیاز دارد.

وزیر دفاع یمن گفت توطئه‌های بزرگی علیه مساله فلسطین و ملت‌های عربی و منطقه وجود داشت، که رهبری، دولت و ملت و نیروهای مسلح یمن با هماهنگی آزادگان امت اسلام، این توطئه‌های شوم را خنثی کردند.

کد مطلب 5973593

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