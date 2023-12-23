محمد محمد کاظم در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره کیفیت لیگ برتر والیبال گفت: نزدیک بودن تیمها و پخش شدن بازیکنان در ۱۳ تیم به غیر از فولاد سیرجان، باعث شده بازیها غیرقابل پیشبینی باشد. تیم مس رفسنجان چندین هفته است به خاطر مصدومیت چند بازیکن نتایج خوبی کسب نکرده است. شرایط چندان جالبی نداریم و نمیتوانیم خوب تمرین کنیم. البته مصدومان شرایطشان بهتر شده و امیدوارم برای بازی بعد به تیم اضافه شوند تا بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم.
از نظر روحی و روانی بازیکنان بهم ریختند
وی ادامه داد: ما ابتدای لیگ شروع خوبی داشتیم اما مصدومیت بازیکنان و باخت مقابل برخی تیمها باعث شد بازیکنان از نظر روحی و روانی بهم بریزند و نتایج آن طور که ما میخواستیم پیش نرفت. هفته آینده با تیم ایفاسرام اردکان بازی داریم و امیدوارم مقابل این تیم نتیجه قابل قبولی کسب کنیم.
فدراسیون در مورد عملکرد داوران مقصر است
سرمربی تیم والیبال مس رفسنجان در مورد قضاوت داوران در لیگ برتر والیبال اظهارداشت: ما هیچ زمانی با داوران مشکلی نداشتیم اما فکر میکنم فدراسیون کمی مقصر است. بعد از مسابقات لیگ، داوران به حال خود رها میشوند و هیچ بازی و تورنمنتی وجود ندارد که آنها سوت بزنند. داوران هم شبیه بازیکنان هستند و باید مدام در حال تمرین باشند و در مسابقات مختلف باید سوت بزنند تا از آن شرایط خوب خودشان دور نشوند.
لیگ برتر امسال نباید طولانی میشد
محمدکاظم در واکنش به انتقادها به طولانی شدن لیگ برتر عنوان کرد: ما متأسفانه همیشه خلاف جهت رودخانه شنا میکنیم. سالی که لیگ باید ادامه پیدا کند خیلی زود آن را به اتمام میرسانیم، سالی که لیگ نباید طولانی باشد، بیشتر از گذشته آن را طولانی میکنیم. در حال حاضر مشکل اصلی تیمها بلیط پروازهاست، همین چند وقت پیش شنیدم که تیم پیکان با آن امکاناتی که در اختیاراتی که دارد مجبور شده برای یک بازی، بازیکنانش را با اتوبوس راهی آن شهر کند.
برای برگزاری لیگ یک شبه تصمیم گرفتند
وی تأکید کرد: ضمن اینکه امسال سال منتهی به المپیک است و ما باید تمام تلاش و تمرکزمان را برای کسب سهمیه المپیک بگذاریم، آن وقت خودمان کاری میکنیم که خدای نکرده چند بازیکن دچار آسیب دیدگی شوند. به نظرم باید جلسات طولانی مدت با تیمها و افراد کارشناسان خبره بگذارند و به یک باره برای برگزاری لیگ تصمیم نگیرند. همه شرایط را باید در نظر میگرفتیم و بعد از آن باید برای مسابقات لیگ تصمیم میگرفتیم.
اصلیترین چالش باشگاهها نبود بلیط هواپیماست
سرمربی تیم مس رفسنجان خاطرنشان کرد: امسال هم لیگ طبق سالهای گذشته برگزار شد در حالی که اصلیترین چالشی که این روزها تیمهای لیگ برتری با هم دارند تهیه بلیط است. الان باشگاه ما برای تهیه بلیط دچار مشکل شده و مدیرعامل باشگاه گاهی وقتها مجبور است چند برابر پول بلیط دهد تا تیم بتواند بازی کند. به جای اینکه وقت بگذارند و برای لیگ برنامهریزی دقیق کنند، به یک باره تصمیم میگیرند.
وی تأکید کرد: در شرایطی که باید زودتر لیگ به پایان میرسید و برای انتخاب سرمربی زودتر تصمیم گرفته میشد تا او عملکرد بازیکنان را در لیگ زیر نظر میگرفت امسال برخلاف همیشه دیرتر هم لیگ به پایان میرسد. الان هم بعید میدانم تغییری در مدت زمان لیگ به وجود بیاید چون برنامه بسته شده است.
با نام سعید معروف نمایش تبلیغاتی درست کردند
محمد کاظم در مورد گزینههای جدید سرمربیگری تیم ملی والیبال گفت: واقعیت این است که نمیدانم چه گزینههایی برای هدایت تیم ملی در نظر گرفته شده است، چون هر بار گزینهها تغییر میکند. در مورد سعید معروف هم فکر میکنم مسئولان فدراسیون نام او را مطرح کرد تا یک شو تبلیغاتی و مانور درست کنند. مگر سرمربی آلمان قبلاً کجا سابقه مربیگری داشته که بعد از چندین سال، این تیم را به المپیک آورد.
فکر کردند آلکنو چوب جادویی دارد
وی ادامه داد: سعید معروف در سطح والیبال دنیا کاملاً شناخته شده است، در حالی که سرمربی آلمان را کسی نمیشناخت. بنابراین به نظرم مطرح کردن نام سعید معروف یک «شو» تبلیغاتی است. آلکنو که الان جز گزینههاست، قبلاً با تیم ملی والیبال ایران کار کرد. پیش از المپیک توکیو او به تیم ملی والیبال ایران آمد و همه فکر کردند چوب جادویی دارد و در المپیک صعود خواهیم کرد، در حالی که آن اتفاق هم نیفتاد.
مربیان ایتالیایی به درد والیبال ایران میخورند
محمد کاظم به دیگر گزینههای تیم ملی والیبال ایران اشاره کرد و گفت: پیاتزا چندین سال است هدایت تیم ملی هلند را برعهده دارد و من دقیقاً نمیدانم با این تیم چه زمانی قراردادش به پایان میرسد. به نظرم غیر از سعید معروف، هدایت تیم ملی باید به دست مربیان ایتالیایی سپرده شود ولی نه مربی مثل پیاتزا. به نظرم والیبال ما به یک مربی سطح بالاتری نیاز دارد. ما نباید خودمان را گول بزنیم، واقعیت این است که شرایط والیبال ما به گونهای شده که باید از رده پایه کار را شروع کنیم.
وی عنوان کرد: والیبال بازگشت به عقب داشته و نیاز است فردی مثل ولاسکو که معمار والیبال ایران بود، شرایط را تغییر دهد. این موضوع هم بعید میدانم کار مربیان روس باشد. ایتالیا در رده پایه خیلی قوی است و میتواند شرایط را برای والیبال ایران تغییر دهد.
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