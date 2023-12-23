ضرب الاجل استاندار گیلان برای اتمام پروژه آزادراه رشت-قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر شنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان گیلان اظهار کرد: اجرای مصوبات دور اول سفر دور رئیس جمهور به گیلان که برخاسته از نیازها و مطالبات مردم بوده باید به جد پیگیری شود.

وی با انتقاد از عملکرد ضعیف در اجرای پروژه ۸ کیلومتر باقیمانده آزاد راه رشت _قزوین توسط پیمانکار افزود: اتمام پروژه باقیمانده رشت _قزوین در محدوده رودبار جزو مطالبات جدی مردم است و باید تا پایان سال به بهره برداری برسد.

استاندار گیلان با بیان اینکه حق شکایت از پیمانکار آزاد راه برای کوتاهی در اجرای پروژه محفوظ است، گفت: در صورت عدم اتمام ۸ کیلومتر باقیمانده آزاد راه رشت - قزوین در موعد مقرر از پیمانکار و دستگاه اجرایی شاکی خواهم شد و پیگیری لازم در این ارتباط انجام می‌شود.

عباسی با بیان اینکه برخی از پروژه‌ها در استان مانند آزاده راه رشت - قزوین و راه‌آهن رشت - کاسپین از سال‌های گذشته متوقف شده بود، اضافه کرد: اتمام این پروژه‌ها در اولویت اصلی گیلان و مصوبات سفر رئیس‌جمهوری قرار دارد.

انتقاد از برخی سیاه نمایی‌ها در گیلان

وی با انتقاد از برخی سیاه نمایی‌ها در گیلان و تضعیف عملکرد و اقدامات انجام شده دولت در استان افزود: رئیس جمهور هر زمانی که به استان سفر کند، پروژه‌ها و اقدامات خوبی انجام شده و عملکرد برای ارائه داریم اما پیشنهاد آن بود که برای بهره برداری یکی از پروژه‌های بزرگ استان، راه‌آهن رشت - کاسپین حضور داشته باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه آزادراه رشت - قزوین باید امسال به بهره‌برداری برسد، گفت: اعتبارات مربوط به این آزادراه و نیز راه‌آهن رشت - کاسپین به طور کامل تعیین و تخصیص یافته بنابراین بهانه‌ای برای کم‌کاری در اتمام این پروژه‌ها وجود ندارد و هیچ عذری هم پذیرفته نیست.

عباسی، برخی نظرات مطرح شده توسط برخی شورای شهر رشت را در خصوص پسماند غیرکارشناسی خواند و اضافه کرد: در حوزه پسماند و کاهش کانون آلودگی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه شورای شهر و تضعیف کنندگان دستگاه‌های اجرایی، عملکرد خود را در حوزه پسماند ارائه دهند، افزود: این افراد آیا توانسته‌اند برای رفع آلودگی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود اقدام مؤثری انجام دهند!؟

استاندار گیلان با بیان اینکه محل دفن زباله در منطقه سراوان رشت بیش از ۴۰ سال رها شده بود، گفت: روند بهسازی و ساماندهی پسماند سروان بعد از ۴ دهه غفلت در حال انجام است.

عباسی با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصدی پروژه ساماندهی و بهسازی محل دفن زباله در سراوان رشت بیان کرد: بیش از هزار میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه اختصاص یافته و کارها به صورت علمی و دانش پایه پیش می‌رود.