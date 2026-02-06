علم الهدی: مقتدرانه و عزتمندانه در مسیر دیپلماسی قدم بردارید

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبه سیاسی این هفته نماز جمعه مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن تبریک چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در اکثر انقلابهایی که اخیرا در جهان رخ داده است، انقلابی با عمر چهل و سال نداریم که این همه مدت دوام بیاورد و روز نفوذ و قدرتش شدیدتر از گذشته باشد.
امام جمعه مشهد افزود: خداوند متعال در مقابل این نعمت، دو رهبر عظیم و عزیز را برای این انقلاب قرار داد تا این انقلاب دینی را در سایه این رهبریها و مدیریت داهیانه این دو رهبر عظیم ادامه بدهیم، لذا خداوند را شکر میکنیم و سپاسگزار این نعمت هستیم.
وی ادامه داد: امروز ما در نماز جمعه پذیرای غیور مردان نیروی هوایی در ارتش جمهوری اسلامی هستیم که در نوزدهم بهمن ماه سال پنجاه و هفت بزرگترین حملات خود را علیه دشمن انجام دادند و او را ز هرگونه مقابله با انقلاب ناامید کردند، همچنین باعث شدند که همراهی دلاوران ارتش با مردم نیز ثابت شود.
علم الهدی با بیان اینکه اقشار مختلف مردم، هر کدام به شکلی در انقلاب مشارکت کردند، خاطرنشان کرد: انقلاب ما یک کودتای نظامی نبود بلکه مردمی بود و اقشار مختلف مردم زیر سایه یک رهبری قدرتمند، ستون پرفراز این خیمه انقلاب را تشکیل دادند، انقلابی که تا به امروز با عظمت و قدرت قد برافراشته و دنیا را متوجه خود ساخته است.
امام جمعه مشهد بیان کرد: ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دو مسئله داشتیم، نخست اینکه انقلاب ما در دل تهدیدات پیروز شد، از همه تهدیدها شیطانیتر، تهدیدات آمریکایی بود که از جمله آنها میتوان به حضور فرمانده ناتو در ایران اشاره کرد که با هدف نابودی انقلاب اسلامی وارد کشور ما شد اما بعد خود او از ترس این انقلاب مردمی با آمبولانس به فرودگاه فرار کرد و از کشور خارج شد.
وی اضافه کرد: با پیروزی انقلاب دشمنیهای آمریکا به حد اعلای خود رسید، بعضی میگفتند اگر جوانان غیور ما آن روز سفارت آمریکا را تسخیر نمیکردند، امروز ما این همه مشکل نداشتیم؛ در حالیکه انشجویان انقلابی ما دست به اقدامی زدند که امام خمینی (ره) فرمودند این انقلاب دوم ما بود. زیرا وقتی این جاسوسخانه آمریکایی گرفته شد، روشن شد که او از هیچ حمایتی در خرابکاری در سطح نظام و انقلاب کوتاهی نکرده است.
علم الهدی گفت: آمریکا منافقان را مسلح و کردستان را نا امن کرد تا انقلاب سامان پیدا نکند اما مردم در صحنه بودند و کمیتههای انقلاب را تشکیل دادند و با کمال قدرت از انقلاب خود پاسداری میکردند؛ بعضی از دولتمردان آن روز این نهادهای مردمی را مانع کار خود میدیدند و از امام خمینی (ره) میخواستند که کمیتهها جمع شود اما ایشان گفتند به دلیل مردمی بودن باید این کمیتهها حفظ شوند.
حضور آگاهانه مردم، انقلاب را از هر انحرافی حفظ کرد
امام جمعه مشهد با بیان اینکه مردم با حضور در صحنه، انقلاب را از هر انحراف و کجروی حفظ کردند، تاکید کرد: ما با وجود این تهدیدات انقلاب را حفظ کردیم، بعد جنگ هشت ساله را بر ما تحمیل کردند در حالیکه ما امکانات اولیه نظامی را نداشتیم و تمام دنیا علیه ما به میدان آمده بودند اما باز همین مردم بودند که به جبهه آمدند و دشمن شکست خورد. اکثر فرماندهان پر افتخار ما بسیجیهایی بودند که به میدان آمدند، خوشبختانه ما از این میدان موشکساز بیرون آمدیم، عامل این پیشرفتها و تحولات که دنیا را متحیر خود کرده است، یک عامل بیشتر نبود و آن خداباوری مردم ما بود، چیزی که دشمن از آن محروم بود.
وی اضافه کرد: امروز با پرتاب سه ماهواره کوثر، پایا و ظفر که حاصل دانش و فناوری جوانان مستعد و با کفایت ماست، از تمام جریانات اطلاعات کسب میکنیم، ما در مسأله ایجاد موشکهای قارهپیما و سایر تسلیحات نظامی به جایی رسیدیم که امروز آمریکا از روی موشک شاهد ما کپی میکند و پهباد لوکاس را ساخته است، به فرموده مقام معظم رهبری چه کسی باور میکند در این کشور که هنگام جنگ سیم خاردار وگلوله توپ نداشت، مسأله موشک و تسلیحات آن به جایی برسد که آمریکا از روی توانمندی جوانان ما تقلید کند.
خداباوری عامل پیروزی ما و شکست دشمن است
علم الهدی با بیان اینکه در این مدت پیروزی انقلاب اسلامی ما یک ماه را بدون توطئه و دسیسهچینی آمریکا پشت سر نگذاشتیم، تصریح کرد: امروز قدرت انقلاب اسلامی ما روز افزون شده است تا حدی که دنیا روی ما حساب میکند که عامل اصلی آن باز هم این بود که ما خدا داشتیم و دشمن ما خدا نداشت و مدیریت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، وفاداری و غیرتمندی مردم زیر سایه این خداباوری انگیزه حرکت بودند.
امام جمعه مشهد مقدس عنوان کرد: همچنین ما صاحبی داریم که از برترین بندگان خدا بر روی زمین است و با سر انگشت غیبی خودش چنان ما را کمک و هدایت کرده است که امروز در این جایگاه ایستادهایم.
وی با اشاره به شعار مومنان در جنگ احد که میگفتند مولای ما خداست، ابراز کرد: این شعار انقلاب ما نیز بوده است لذا ما جلو هستیم، امروز مردم ما با خداتر از گذشته هستند، جوانان ما امروز دلبستگی بیشتری به خداوند دارند، امروز جوانان ما در یکصد و بیست و پنج مسجد معتکف شدند که بیش از دوازده هزار نفر آنان دانشآموز بودند، با این ارتباط قوی که ما با خداوند متعال داریم، از چه چیزی باید بترسیم؟ چه قدرتی میتواند مقابل این خداباوری ما بایستد، این مهمترین امتیاز ما در مقابل دشمن است.
عزتمندانه و مقتدرانه در مسیر دیپلماسی قدم بردارید
علمالهدی با اشاره به مذاکره با آمریکا تاکید کرد: این مذاکره که بالای سر میزش اسلحه و هواپیما قرار دارد، سیاست بازی آمریکاست و همه دنیا میفهمند مسخره است، اما من از مسئولین محترم تقاضا دارم تا عزتمندانه و مقتدرانه در این مذاکره برخورد کنند و هیچ خودباختگی از خود نشان ندهند؛ دولت نیز در فعالیتهای مجاهدانه خود به هیچ وجه به خاطر سایه اندازی جنگ در تامین معیشت و رزق مردم و آبادسازی سفره مردم توقفی ایجاد نکند همانطور که در جنگ تحمیلی سفره مردم تنگ نشد.
امام جمعه مشهد گفت: خداوند متعال در قرآن به پیامبر (ص) میفرماید به مردم بگو اینجوری بگویند که هیچی به ما نمیرسد، مگر خداوند آن را برای ما ثبت کرده باشد، ممکن است خداوند متعال برای ما شهادت ثبت کرده باشد اما ذلت و دشمن شادی را قطعا ثبت نکرده است، خداوند متعال میفرماید «تنها مومنین خود را به خدا واگذار میکنند، آنهایی که خدا راباور کردند»؛ عنایات پروردگار بر این انقلاب و مردم چهل و هفت سال سابقه دارد و لحظه ای از ما جدا نشده است بعد از این نیز از ما فاصله نمیگیرد.
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