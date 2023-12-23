وعده خاندوزی برای حذف کارمزد وام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: امسال میزان برخورداری مردم از تسهیلات تنها بانک قرض الحسنه دولتی کشور دو برابر افزایش یافته و تا پایان سال نیز تعداد تسهیلات گیرندگان از این بانک به بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد. همچنین میزان تسهیلات در مقایسه با پارسال معادل ۶۰ درصد افزایش مبلغی خواهد داشت.

خاندوزی گفت: کارمزد تسهیلات وام‌های خرد نیز از دی ماه صفر خواهد شد و برای سال آینده تلاش این است که به مرور برای وام‌های متوسط و با سطوح بالاتر سطح کارمزد از ۴ درصد کمتر و کمتر شود.

*فاطمه رفیع زاده میبدی