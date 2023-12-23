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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳

وعده خاندوزی برای حذف کارمزد وام

وعده خاندوزی برای حذف کارمزد وام

بنا بر اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارمزد تسهیلات وام‌های خرد قرض الحسنه از دی ماه صفر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: امسال میزان برخورداری مردم از تسهیلات تنها بانک قرض الحسنه دولتی کشور دو برابر افزایش یافته و تا پایان سال نیز تعداد تسهیلات گیرندگان از این بانک به بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد. همچنین میزان تسهیلات در مقایسه با پارسال معادل ۶۰ درصد افزایش مبلغی خواهد داشت.

خاندوزی گفت: کارمزد تسهیلات وام‌های خرد نیز از دی ماه صفر خواهد شد و برای سال آینده تلاش این است که به مرور برای وام‌های متوسط و با سطوح بالاتر سطح کارمزد از ۴ درصد کمتر و کمتر شود.

*فاطمه رفیع زاده میبدی

کد مطلب 5974177

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    نظرات

    • IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      1 0
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      از امروز سیستم وام آنلاین بانک مهر قطع شده !
    • IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      1 0
      پاسخ
      سیستم کند وام آنلاین بانک 2 روزه کلا قطع شده

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