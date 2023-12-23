حضور ۵ اثر سازمان سینمایی سوره در جشنواره پویانمایی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان سینمایی سوره، انیمیشن سینمایی «لوپتو» محصول مرکز انیمیشن سوره به کارگردانی عباس عسکری و تهیه‌کنندگی محمدحسین صادقی در بخش فیلم بلند و انیمیشن کوتاه «پیش از بهشت» تولید باشگاه فیلم سوره با موضوع مظلومیت کودکان فلسطین به کارگردانی احمد حیدریان و تهیه‌کنندگی محدثه پیرهادی به بخش آثار دینی و ارزش‌های انقلابی مسابقه ملی سیزدهمین جشنواره پویانمایی تهران راه پیدا کردند.

همچنین انیمیشن «چل پله زیر زمین» به کارگردانی و تهیه کنندگی علیرضا طاهری، انیمیشن «ابرقهرمانان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس جلالی‌یکتا و انیمیشن «با بابام» به کارگردانی زینب بدری و تهیه‌کنندگی فرزانه فخریان از محصولات مرکز انیمیشن سوره نیز در بخش آثار سریالی مسابقه ملی سیزدهمین جشنواره ملی تهران حضور خواهند داشت.

سیزدهمین دوره جشنواره پویانمایی تهران ۲ سال یکبار و هم‌چون دوره‌های گذشته در چهار بخش مسابقه، خارج از مسابقه، نمایش ویژه و چشم‌انداز از ۱۳ تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ به دبیری محمدرضا کریمی صارمی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.