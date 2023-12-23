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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

حضور ۵ اثر سازمان سینمایی سوره در جشنواره پویانمایی تهران

حضور ۵ اثر سازمان سینمایی سوره در جشنواره پویانمایی تهران

سازمان سینمایی سوره با ۵ اثر در بخش‌های مختلف سیزدهمین جشنواره پویانمایی تهران حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان سینمایی سوره، انیمیشن سینمایی «لوپتو» محصول مرکز انیمیشن سوره به کارگردانی عباس عسکری و تهیه‌کنندگی محمدحسین صادقی در بخش فیلم بلند و انیمیشن کوتاه «پیش از بهشت» تولید باشگاه فیلم سوره با موضوع مظلومیت کودکان فلسطین به کارگردانی احمد حیدریان و تهیه‌کنندگی محدثه پیرهادی به بخش آثار دینی و ارزش‌های انقلابی مسابقه ملی سیزدهمین جشنواره پویانمایی تهران راه پیدا کردند.

همچنین انیمیشن «چل پله زیر زمین» به کارگردانی و تهیه کنندگی علیرضا طاهری، انیمیشن «ابرقهرمانان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس جلالی‌یکتا و انیمیشن «با بابام» به کارگردانی زینب بدری و تهیه‌کنندگی فرزانه فخریان از محصولات مرکز انیمیشن سوره نیز در بخش آثار سریالی مسابقه ملی سیزدهمین جشنواره ملی تهران حضور خواهند داشت.

سیزدهمین دوره جشنواره پویانمایی تهران ۲ سال یکبار و هم‌چون دوره‌های گذشته در چهار بخش مسابقه، خارج از مسابقه، نمایش ویژه و چشم‌انداز از ۱۳ تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ به دبیری محمدرضا کریمی صارمی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5974241
سید امیر شایان حقیقی

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