بازدید دادستان تهران و هیأت ۹۰ نفره قضات از ندامتگاه مرکزی نسوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی در ادامه روند بازدیدهای مستمر خود از بازداشتگاهها و زندانهای تهران، به همراه مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران و هیأتی متشکل از ۹۰ نفر از معاونین دادستان و قضات در ندامتگاه مرکزی نسوان استان تهران حضور یافت و ضمن بازدید از بخشهای مختلف و گفتوگوی چهره به چهره با مددجویان درباره مطالبات آنها، دستورات لازم را صادر کرد.
وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: امروز در راستای سیاستهای ابلاغی از سوی ریاست معظم قوه قضائیه و در راستای برنامه تحولی قوه قضائیه، به همراه ۹۰ نفر از معاونین و قضات شعب مختلف دادسرای تهران از ندامتگاه مرکزی نسوان استان تهران بازدید داشته و به همراه هیأت مذکور با تمامی مددجویان دیدار و درخواستها و مشکلات آنها بررسی و دستورات لازم و فوری صادر شد.
صالحی افزود: در این بازدید امکانات رفاهی ارائه شده به مددجویان نیز ملاحظه شد که در نتیجه تلاشهای مدیرکل و کارکنان سازمان زندانهای استان تهران در این ندامتگاه موقعیت مناسبی فراهم شده تا زندانیان از لحاظ تغذیه، بهداشت و امکانات رفاهی در شرایط خوبی به سر ببرند.
دادستان تهران گفت: عمده درخواستهای مطرح شده در این بازدید از سوی مددجویان شامل اعمال ماده ۴۷۷، درخواست انتقالی و ارفاقات قانونی از جمله مرخصی، آزادی مشروط، رأی باز و…، بود که به تمام این درخواستها رسیدگی و دستورات لازم و متناسب صادر شد.
صالحی ضمن تشکر از تلاش همکاران قضائی ناظر زندان و مسؤولین و کارکنان اداره کل زندانهای استان تهران عنوان کرد: چنین بازدیدهایی آثار و برکاتی متعدد و مفیدی دارد که به عنوان مثال میتوان به فراهم شدن مقدمات آزادی ۴۴ نفر از مددجویان با استفاده از ارفاقات قانونی و صدور دستور آزادی آنها در این بازدید اشاره کرد.
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