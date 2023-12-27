پرونده قضایی ۱۰ متخلف به جرم تصرف اراضی در استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا ابوطالبی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از اراضی ملی جنوب سمنان با بیان اینکه طی آذر ماه سال جاری پرونده قضائی برای ۱۰ نفر به جرم تصرف اراضی در استان سمنان تشکیل شد، ابراز داشت: این افراد در نقاط مختلف استان اراضی ملی را تصرف کردند.
وی بابیان اینکه مساحت تصرف شده در مجموع ۱۰۶ هزار متر مربع را شامل میشود، افزود: پرونده این افراد به مراجع قضائی معرفی شده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه به صورت کلی آذرماه سال جاری ۷۳۰ هزار متر مربع اراضی ملی خلع ید و به بیتالمال باز گشت، ابراز داشت: تخریب و ساخت و ساز در حریم بستر رود، کوهستان و محدودههای عرصه طبیعی جرم است.
ابوطالبی ضمن بیان اینکه در صورت مشاهده موارد ساخت و ساز و تجاوز به حریم منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی برابر قانون با آن برخورد میشود، تصریح کرد: این بناهای غیر مجاز با احکام قضائی تخریب و به منابع طبیعی باز میگردد.
وی ضمن بیان اینکه مالکان قبل از هر گونه اقدام به ساخت و ساز باید مجوز و استعلامهای لازم را از منابع طبیعی کسب کنند، افزود: این اقدام ضمن حفاظت از عرصههای طبیعی باعث خواهد شد تا از بروز خسارات هنگفت به مالکان پیشگیری شود.
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