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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۲۵

متقی‌فر در گفت‌وگو با مهر:

وضعیت نامزدهای انتخابات مجلس، مورد ارزیابی جبهه پایداری قرار گرفت

وضعیت نامزدهای انتخابات مجلس، مورد ارزیابی جبهه پایداری قرار گرفت

سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی از ارزیابی وضعیت نامزدهای انتخابات مجلس از سوی این جبهه خبر داد.

«مجید متقی‌فر» سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به ارزیابی وضعیت نامزدهای انتخابات مجلس از سوی این جبهه اظهار کرد: مردمی‌بودن، تواضع، انقلابی‌بودن، دغدغه‌مندبودن نسبت به مشکلات، پاسخگوبودن، ضد تبعیض و فساد، عدالت‌محوری، ساده‌زیستی، کارآمدی، تخصص و تجربه، روحیه کار جمعی، ارزش‌محوری، آرمان‌گرایی در عین واقع‌بینی، استکبارستیزی، حضور فعال در بررسی لوایح و طرح‌ها با تاکید بر جنبه‌های ملی، استانی و محلی برای نامزدهایی با سابقه نمایندگی، حفظ مواضع انقلابی و ارزشی در طول دوره مسؤولیت، تعامل سازنده با جریان‌های انقلابی و مجموعه‌های علمی و نخبگانی، هماهنگی و هم‌افزایی با نیروهای همسو و انقلابی و توجه به رهنمودها و حساسیت‌های امام (ره) و رهبری و خطوط اصلی مورد نظر نظام از جمله این شاخص‌ها بوده است.

وی افزود: گزارش کمیته انتخابات و معین‌های استان‌ها در خصوص عملکرد نمایندگان فعلی مجلس هر استان، وضعیت نامزدهای مورد توجه احتمالی هر استان، میزان تطبیق سابقه نامزدها با شاخص‌ها و نتایج فعلی بررسی صلاحیت نامزدهای هر استان مورد بررسی و ارزیابی اعضای شورای مرکزی قرار گرفت.

متقی‌فر گفت: در این جلسات، عملکرد نمایندگان فعلی مجلس بر اساس شاخص‌های مذکور و در طول دوره نمایندگی مورد توجه شورای مرکزی قرار گرفت چراکه ما در جبهه پایداری، افراد را بر اساس شاخص‌ها و معیارها می‌سنجیم و عناوین، القاب و برچسب‌های سیاسی تأثیری در ارزیابی ندارند.

کد مطلب 5978401

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