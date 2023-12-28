به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسینی پیش از ظهر پنج شنبه کارگروه مقابله با بیحجابی و رفتارهای غیراخلاقی در اصناف کردستان که با محوریت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تشکیل شد، با انتقاد از رویکر د برخی مسؤولان، اظهار کرد: برخی از مسؤولان استان گاهی اوقات توجهی به دغدغهها و مطالبات مردم ندارند.
وی به جنگ ترکیبی دشمن در ترویج فساد اخلاقی در جامعه ایران، افزود: رسانههای دشمن ذهن جوان ایرانی را به انحراف میکشانند.
وی تأکید کرد: گاهی اوقات برخورد با بی حجابی لازم است چون عدهای مأموریت دارند تا مروج بی حجابی در جامعه باشند.
حسینی بر لزوم ورود ارگانهای مرتبط به مبحث رفتارهای غیراخلاقی در صنوف مختلف از جمله رستورانها، خانه باغها، کافهها و غیره تاکید کرد و گفت: باید بساط بی اخلاقی در این صنوف برچیده شود.
وی افزود: دادستان استان کردستان قول مساعد داده است تا در هر شهرستان یکی از قضات با تجربه را به پروندههای امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.
گفتنی است؛ نشست هماندیشی ستادهای امر به معروف و نهی از منکر، معاونتهای اجتماعی سپاه بیتالمقدس، دادستانی، صدا و سیما، حراست دانشگاهها، پلیسهای اماکن و امنیت اخلاقی، معاونت امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان کردستان با موضوع حجاب و عفاف و مقابله با رفتارهای غیراخلاقی در صنوف مختلف در سنندج برگزار شد.
