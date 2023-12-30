چگونه بدانیم دیابت یا فشارخون داریم/ روش تشخیص دو عارضه خطرناک

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مهدوی، با عنوان این مطلب که یک دیابت نوع یک و یک دیابت نوع ۲ داریم، گفت: دیابت نوع یک معمولاً بیشتر در کودکان و نوجوانان است به علت تولید نشدن انسولین در بدن و علائم واضحی دارد که مردم هم میدانند از جمله پُرنوشی، پرخوری و پرادراری و کاهش وزن. اما دیابت نوع ۲ شایعترین علامتش این است که هیچ علامتی ندارد، چون قندخون به مرور بالا میرود و بدن خودش را تطبیق میدهد.
وی به عارضه فشارخون اشاره کرد و افزود: فشارخون هم همینطور است، معمولاً علامتی ندارد، فشارخون اولیه علامتی ندارد به همین خاطر است که این بیماریها را غربالگری میکنند.
مهدوی ادامه داد: در بعضی از نقاط جهان تا ۵۰ درصد از بیماران دیابتی یا فشارخون از بیماری خودشان بیاطلاع هستند و خیلی وقتها با عوارض بیماری مطلع میشوند که دچار دیابت یا فشارخون هستند، به همین خاطر از یک سنی سیستمهای بهداشتی معمولاً تلاش میکنند افراد را غربالگری کنند، اما پیشگیری از اینها با چند اصل کلی که اسم آن شیوه زندگی است؛ امکانپذیر است.
وی تاکید کرد: توصیه ما این است که افراد بالای ۴۰ سال حتماً سالانه قندخون ناشتا و میزان کلسترول و فشارخون خود را چک کنند. دانستن اندازه فشارخون و قندخون نکته مهمی است و اندازهگیری فشارخون در منزل هم کار درستی است، حتی برای افرادی که سالم هستند.
مهدوی در خصوص دیابت در زنان، گفت: خانمهایی که سابقه دیابت بارداری دارند، خانمهایی که سابقه سقطهای بدون دلیل دارند و یا مردهزایی یا تولد نوزاد با وزن بیش از ۴ کیلوگرم دارند، همه در معرض خطر ابتلاء به دیابت هستند.
معاون فنی مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، به عارضه فشارخون بالا اشاره کرد و افزود: اگر در چند نوبت اندازه گیری فشارخون، عدد ۱۴۰ روی ۹۰ یا بالاتر باشد؛ به عنوان بیماری پرفشاری خون یا فشارخون بالا شناسایی میشود. البته اگر در دو نوبت اندازهگیری، میانگین فشارخون ۱۸۰ روی ۱۱۰ بالاتر باشد به عنوان فشارخون بالا محسوب میشود و دیگر لازم نیست چند بار دیگر تکرار شود.
وی ادامه داد: قندخون معمولاً به صورت آزمایشگاهی اگر در نظر بگیرید زیر ۱۰۰ نرمال است، ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر یا بالاتر به عنوان بیماری دیابت تلقی میشود. البته این هم باید حداقل دو بار اندازهگیری شود.
نظر شما