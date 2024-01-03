رژیم اسراییل مسؤول تمام اقدامات نادرست بین المللی علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد روز سه شنبه به وقت محلی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و نیز سفیر فرانسه در سازمان ملل بعنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت در ماه جاری میلادی (ژانویه ۲۰۲۴) گفت: محکومیت فوری و اقدام قاطع جامعه بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ به اقدامات تروریستی و فعالیت‌های بی ثبات کننده اسراییل در منطقه، به ویژه جنایات وحشیانه مستمر آن علیه مردم فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن، ضروری است چراکه تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود.

ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بر حقوق مشروع و ذاتی خود که در قوانین بین المللی و منشور ملل متحد تصریح شده است، برای پاسخ قاطع به هرگونه تهدید و اقدام غیرقانونی ناشی از رژیم اسراییل تاکید می‌کند. همچنین بر عزم راسخ برای اعمال این حقوق برای حفظ امنیت، منافع ملی و مردم خود در برابر هرگونه تهدید یا حمله تاکید می‌کند.

متن کامل نامه سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل به شرح زیر است:

پیرو نامه مورخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ (S/۲۰۲۳/۶۹۷) مایلم ذیلاً موارد نقض مداوم و آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل توسط رژیم اسراییل علیه جمهوری اسلامی ایران را به اطلاع اعضای شورای امنیت سازمان ملل برسانم:

۱) در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، نخست وزیر رژیم اسراییل به تهدید به استفاده از نیروی نظامی علیه ایران، همراه با انتشار اطلاعات نادرست و دروغ درباره ایران ادامه داد و گفت: «ما همیشه و همه جا علیه ایران در حال اقدام هستیم، وارد جزییات نخواهم شد.» او همچنین مدعی شد که «هدفی که سال هاست برای دستیابی به آن کار کرده ام تغییری نکرده، و این هدف انجام هر کاری - هر کاری - برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اس.». این سخنان خصمانه آشکارا اصول اساسی حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، به ویژه ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد را نقض می‌کند.

همچنین به نظر می‌رسد هدف از این اقدام منحرف کردن توجه از جنایات مداوم رژیم اسراییل و نقض شدید قوانین بین المللی بشردوستانه در نوار غزه و فلسطین اشغالی و فرار از پاسخگویی باشد.

علاوه بر این، این موضع تهاجمی و خصمانه بی سابقه نیست، زیرا نخست وزیر رژیم اسراییل پیش از این تهدید به استفاده از نیروی نظامی کرده بود. آخرین نقض اصول اساسی منشور از چننی نوعی در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ در جریان سخنرانی نتانیاهو در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که در آن صراحتاً تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران کرد. ایران در نامه‌ای به تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ (S/۲۰۲۳/۶۹۷)، این نقض شدید را محکوم کر و بر اهمیت آن تأکید کرد و خواستار محکومیت شدید جامعه بین‌المللی شد.

۲) در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۳، نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم اسراییل، در مقاله‌ای که توسط وال استریت ژورنال منتشر شد، به صراحت به دخالت اسراییل در اقدامات تروریستی و خرابکاری در داخل خاک ایران اعتراف کرد. نفتالی بنت در طرح اتهامات بی‌اساس علیه ایران که قاطعانه رد می‌شود، به مسؤولیت رژیم اسراییل برای حملات تروریستی در داخل ایران اعتراف کرد و گفت: «به‌عنوان نخست‌وزیر، به نیروهای امنیتی اسراییل دستور دادم که تهران هزینه تصمیمش برای حمایت از تروریسم را بپردازد».

وی مدعی شد که در پاسخ به دو حمله نافرجام پهپاد ایران به اسراییل، این رژیم در فوریه ۲۰۲۲ یک پایگاه پهپاد در خاک ایران را منهدم کرد. علاوه بر این، وی مدعی شد که «در مارس ۲۰۲۲، تیم ترور ایران تلاش کرد تا گردشگران اسراییلی را در ترکیه هدف قرار دهد. اندکی بعد فرمانده همان یگان در مرکز تهران ترور شد.» چنین اظهاراتی به طور غیرقابل انکاری به عنوان مدرک جرم جدید عمل می‌کند و مسئولیت بین المللی رژیم اسراییل را برای دخالت در اقدامات غیرقانونی بین المللی و همچنین اقدامات تروریستی جنایتکارانه در خاک ایران تقویت می‌کند.

مقامات اسراییل آشکارا به همدستی خود در انجام ترورها و اقدامات خرابکارانه با هدف قرار دادن مقامات، دانشمندان و غیرنظامیان ایرانی اعتراف کرده اند. علاوه بر این، رژیم اسراییل در عملیات‌های مخرب و خرابکاری با هدف زیرساخت‌های هسته‌ای صلح آمیز ایران که در داخل مرزهای ایران انجام می‌شود، دست دارد.

۳) رژیم اسراییل مسئولیت کامل تمامی اقدامات نادرست بین المللی علیه ایران را بر عهده دارد و باید پاسخگو باشد. محکومیت فوری و اقدام قاطع جامعه بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ به اقدامات تروریستی و فعالیت‌های بی ثبات کننده اسراییل در منطقه، به ویژه جنایات وحشیانه مستمر آن علیه مردم فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن، ضروری است چراکه تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود.

۴) جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بر حقوق مشروع و ذاتی خود که در قوانین بین المللی و منشور ملل متحد تصریح شده است، برای پاسخ قاطع به هرگونه تهدید و اقدام غیرقانونی ناشی از رژیم اسراییل تاکید می‌کند. همچنین بر عزم راسخ برای اعمال این حقوق برای حفظ امنیت، منافع ملی و مردم خود در برابر هرگونه تهدید یا حمله تاکید می‌کند.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به عنوان سند شورای امنیت گردش کار گردد.