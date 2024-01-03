به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک موشک فالکون ۹ همراه ۲۱ ماهواره استارلینک از مقر نیروی فضایی آمریکا در وندربرگ کالیفرنیا در ساعت ۳:۱۳ دقیقه به وقت گرینویچ به مدار زمین پرتاب شد.

از این تعداد 6 ماهواره مجهز به قابلیت Direct to Cell هستند که دسترسی جهانی به ارسال پیامک و برقراری تماس برای موبایل های معمولی را فراهم می کنند.

اسپیس ایکس در توضیح این ماموریت نوشت: این پرتاب شامل ۶ ماهواره اسپیس ایکس با قابلیت Direct to Cell بود که به اپراتورهای شبکه موبایل در سراسر جهان امکان می دهد تا به طور نامحسوس سرویس های ارسال پیامک، تماس، جستجو در مرورگر در هر زمان و مکانی، چه در خشکی، دریاچه یا آب های ساحلی را برای کاربران فراهم کنند.

طبق برنامه ریزی های انجام شده بوستر اول فالکون ۹ حدود ۸.۵ دقیقه پس از پرتاب به زمین بازگشت و به طور عمودی روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس، مستقر در آب های سواحل کالیفرنیا فرود آمد.

این نخستین پرتاب و فرود بوستر مذکور بود. طبق برنامه ریزی ها قرار بود ۲۱ ماهواره استارلینک ۶۲.۵ دقیقه پس از پرتاب از بوستر دوم فالکون ۹ به فضا پرتاب شدند.

اسپیس ایک تصمیم دارد با ارسال نخستین دسته ماهواره های مجهز به Direct to Cell این فناوری را در مدار زمین آزمایش کند تا بتواند در آینده دامنه فعالیت خود را از برج های مخابراتی فراتر ببرد.

در اصل نیز قرار بود سرویس «فضا به موبایل» با کمک نسل جدید ماهواره های اینترنتی استارلینک تسهیل شود. البته مدتی طول می کشد تا این ماهواره ها به مدار زمین ارسال شوند زیرا بزرگتر از آن هستند که روی یک موشک فالکون ۹ سوار شوند و برای ارسال آنها باید منتظر تکمیل شدن موشک استارشیپ ماند.

پیش از این نیز اسپیس ایکس تاییدیه آزمایش تماس های Direct to Cell بین ماهواره های استارلینک و موبایل های معمولی را دریافت کرده بود. کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا درخواست اسپیس ایکس برای آزمایش ماهواره های جدید را به مدت ۶ ماه تایید کرد. در این فرایند که با همکاری شرکت مخابراتی تی موبایل انجام می شود، ۲ هزار دستگاه و ۸۴۰ ماهواره به کارگرفته می شوند.