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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۵۷

سرعت اینترنت ماهواره ای Direct to cell به ۱۷ مگابیت برثانیه رسید

سرعت اینترنت ماهواره ای Direct to cell به ۱۷ مگابیت برثانیه رسید

ایلان ماسک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد سرعت دانلود اینترنت ماهواره ای با قابلیت Direct to Cell به موبایل ۱۷مگابیت برثانیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین وی در پاسخ به کاربری که سوال کرده بود آیا این فناوری رونق شبکه های اینترنت بی سیم را از بین می برد یا خیر، پاسخ داد: خیر. زیرا حداکثر سرعت اینترنت فعلی مبتنی بر پرتو است و پرتوها بلند هستند، بنابراین سیستم مذکور فقط زمانی کارآمد است که هیچ گونه سرویس اینترنت سلولار وجود نباشد. این سرویس با همکاری تهیه کنندگان سرویس های بی سیم ارائه می شود، مانند خدمتی که اسپیس ایکس و تی موبایل با شراکت یکدیگر عرضه کرده اند.

سرعت اینترنت ماهواره ای Direct to cell به ۱۷ مگابیت برثانیه رسید

این درحالی است که وی هفته قبل از ارسال توییت با کمک اینترنت ماهواره ای خبر داده بود. او در ایکس نوشته بود: این پست با یک موبایل عادی و ارتباط مستقیم با یک ماهواره اسپیس ایکس بدون هیچ تجهیزات خاص دیگری ارسال شده است. این پیام در حقیقت یک پیام دیگر در حساب کاربری اسپیس ایکس را کوت کرده بود.

قبل از آن نیز ماسک با کمک قابلیت Direct to callپیامک ارسال کرده بود. اسپیس ایکس در اواخر آذر ماه ماهواره های استارلینک با قابلیت Direct to Cell را به مدار زمین فرستاد و در اواخر دی ماه با استفاده از این ماهواره ها پیامک فرستاد. این دستاورد در ۸ ژانویه و ۶ روز پس از آن به دست آمد که ماهواره های اینترنتی استارلینک همراه یک موشک فالکون ۹ از مقر فضایی وندر برگ در کالیفرنیا به مدار زمین پرتاب شدند.

کد مطلب 6044979

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    نظرات

    • عباس ۰۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
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      میخواهم این برنامه اینترنتی نصب کنم میتوانیدکمکم کنیدممنون میشوم

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